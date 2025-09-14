szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+26
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Táncra pörögve

1 órája

Top szórakozóhelyek Borsodban: így buliznak Miskolcon, Ózdon és Kazincbarcikán!

Címkék#szórakozóhely#Rockwell Klub#miskolci#kazinbarcika

Még hogy vidéken nincs éjszakai élet! Örömmel bizonyítjuk be az ellenkezőjét a top szórakozóhelyek borsodi listájával. Bulira fel!

Boon.hu

Ha keresed az igazi éjszakai életet, nem kell Budapestre utaznod! Miskolcon dübörögnek a legnagyobb klubok, de Ózd, Kazincbarcika és Mezőkövesd is tartogat meglepetéseket. Összegyűjtöttük és megmutatjuk: íme az aktuális top szórakozóhelyek Borsodban, ahol garantált a hajnalig tartó buli vagy a baráti koktélozás.

top szórakozóhelyek borsodban
A mezőkövesdi klub az egyike a top szórakozóhelyek Borsodi csapatának 
Forrás: Movie Club

Top szórakozóhelyek Borsodban nem csak Miskolcon vannak

Listánkra nem kizárólag a megyeszékhelyre fókuszál, hiszen számos más borsodi helyen is vannak jó és nagy népszerűségnek örvendő klubok, diszkók. Összeállításunkat a közösségi média és egyéb internetes platformokra érkező vélemények, visszajelzések, valamint a turisztikai oldalak értékelései alapján készítettük el. További késlekedés helyett, vágjunk is bele!

  • Rockwell Klub – Miskolc

Éjszakai klub, nagyobb, táncos hely az egyetemváros területén. Mixelt zenei stílus, és késő estig nyitvatartás jellemzi; sok diák ide jár, bulihelynek számít.

  • Akropolis Disco (Sajó u. 5) – Kazincbarcika

Ez a legismertebb disco a városban, sok jó értékeléssel, sokan visszajárnak. Jellegzetes éjszakai klub, buliasztalokkal, tánccal.

2025-ben ezeken a helyeken érdemes bulizni Borsodban
Forrás: Chat GPT
  • Rio Disco (Gyár út 10.) – Ózd

Disco/klub, sok helyen említik, hogy “két szinten, különböző zenei stílusokkal” jó tánctér, jó bulihely. Éjszakai nyitva tartásban kiemelkedő.

  • Movie Club – Mezőkövesd

Ha valódi éjszakai életet, a Movie Club az első számú célpont. Két teremmel, tágas tánctérrel, modern fény- és hangtechnikával, valamint tetőteraszos chill zónával várja a bulizni vágyókat. A zenei kínálat változatos: az egyik teremben dübörög a house és techno, míg a másikban retró vagy aktuális slágerek szólnak – így mindenki megtalálja a saját stílusát.

  • Corner Stage / Grizzly Music Pub /RED Pub – Miskolc

Kisebb klubok / pubok / élőzenés helyek. Ezek egymással versenyben vannak a „hova menjünk este, ha baráti társasággal akarunk jönni” hely kategóriában. Jó élőzenés esték, kicsit kötetlenebb légkör.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu