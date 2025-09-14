Top szórakozóhelyek Borsodban: így buliznak Miskolcon, Ózdon és Kazincbarcikán!

Rockwell Klub – Miskolc

Éjszakai klub, nagyobb, táncos hely az egyetemváros területén. Mixelt zenei stílus, és késő estig nyitvatartás jellemzi; sok diák ide jár, bulihelynek számít.

Akropolis Disco (Sajó u. 5) – Kazincbarcika

Ez a legismertebb disco a városban, sok jó értékeléssel, sokan visszajárnak. Jellegzetes éjszakai klub, buliasztalokkal, tánccal.

Rio Disco (Gyár út 10.) – Ózd

Disco/klub, sok helyen említik, hogy “két szinten, különböző zenei stílusokkal” jó tánctér, jó bulihely. Éjszakai nyitva tartásban kiemelkedő.

Movie Club – Mezőkövesd

Ha valódi éjszakai életet, a Movie Club az első számú célpont. Két teremmel, tágas tánctérrel, modern fény- és hangtechnikával, valamint tetőteraszos chill zónával várja a bulizni vágyókat. A zenei kínálat változatos: az egyik teremben dübörög a house és techno, míg a másikban retró vagy aktuális slágerek szólnak – így mindenki megtalálja a saját stílusát.

Corner Stage / Grizzly Music Pub /RED Pub – Miskolc

Kisebb klubok / pubok / élőzenés helyek. Ezek egymással versenyben vannak a „hova menjünk este, ha baráti társasággal akarunk jönni” hely kategóriában. Jó élőzenés esték, kicsit kötetlenebb légkör.

