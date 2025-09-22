Tömegszerencsétlenség Sárospatakon

Szeptember 19 és 21. között önkéntes tűzoltók nemzetközi felkészítési gyakorlata zajlott Sárospatakon, a város bel- és külterületén. Szlovákiai és borsodi önkéntes tűzoltó egyesületek különféle beavatkozásokat végeztek. Mentettek lakástűzből, vízből, pincéből, kerestek eltűnt személyeket, segítettek magasból lezuhant emberen, és beavatkoztak vasúti és közúti balesetnél is, valóban, mintha tömegszerencsétlenség történt volna.

Polgárőrök és tűzoltók együttes erővel dolgoztak egy lehetséges tömegszerencsétlenség színhelyén

Egy tömegszerencsétlenség hatalmas összefogást igényel

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Polgárőr Szövetség jó kapcsolatokat ápol a vármegyei tűzoltószövetséggel, ezért készséggel vállalta, hogy a beavatkozásokhoz szükséges létszám biztosítása érdekében szervezi és koordinálja a polgárőrök részvételét. Az egyesületi tagok érkeztek a „káresetek” helyszínére elsőként, jelentették, hogy mit tapasztaltak, hogy azután a műveletirányítás a megfelelő erőket és eszközöket küldhesse a helyszínre. Drónpilóta is részt vett a gyakorlaton, eszközeivel és tudásával eltűnt személyek utáni kutatásban, illetve nagy kiterjedésű szabadtéri tűz felderítésében, az érintett terület nagyságának meghatározásában nyújtott segítséget.

Van helyzet, ami csak közös összefogással kezelhető

Sok település polgárőre vett részt

A beavatkozásokban Arnót, Bükkszentkereszt, Onga, Radostyán, Sajósenye, Sajóvámos, Tornyosnémeti húsz polgárőre vett részt, a gyakorlat bázisának számító kempinget a tréning teljes ideje alatt olaszliszkai, sárospataki és vissi polgárőrök őrizték. A polgárőrök a három nap alatt összesen 522 szolgálati órát teljesítettek.

Erdőben is gyakorlatoztak

