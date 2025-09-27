Toljuk meg a kilátót! A Megyer-hegyi legyen az év kilátója

Szavazz az Év Kilátójára! – szól egy turisztika weboldal felhívása, amire szeptember 29-én éjfélig várják a voksokat. Minthogy a lehetséges nyertesek listáján borsod-abaúj-zempléni látványosság is szerepel, a közösségi médiában megjelent a felhívás: „Kicsit toljuk meg a szavazás állását a Megyer-hegyi kilátóval. Hiszen a miénk, nem? Legyünk rá büszkék.” A „toljuk meg a kilátót” aktivitáshoz még jövő hétfőig van mód csatlakozni.

Forrás: aktivkalandor.hu

Toljuk meg a kilátót – hétfőig van esély a dobogóra

Jelenleg épphogy dobogós a Zemplén egyik ékességét jelentő Megyer-hegy, pontosabban az ott 2020-ban létesült kilátópont. Amikor a képernyőmentést készítettük a versenyt meghirdető Aktivkalandor.hu weboldalról, éppen a közönségszavazatok 15 százalékát tudhatta magáénak. Előtte tartott e tekintetben a Mecsek-beli Zengő, illetve a Julianus-kilátó a Börzsönyből. Mások nem tűntek az adatok alapján „veszélyesnek” az említett hármasra. De vajon feljöhet-e még a második, netán az első helyre a Megyer-hegyi kilátó? Nyilván sok múlik a helyiek, illetve a lelkes turisták aktivitásán. De lesznek-e elegen a hátralévő három-négy napban a zempléni elsőségért szorítók...? Keddre kiderülhet.

Amikor kimásoltuk az aktuális állást, biztosan megvolt a dobogó

