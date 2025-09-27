2 órája
Toljuk meg a kilátót! A Megyer-hegyi legyen az év kilátója
A Megyer-hegyi kilátó is ott van az Év kilátója pályázat listáján. Toljuk meg a kilátót, azaz a szavazást – jelent meg a lokálpatrióta javaslat a közösségi médiában a borsodi siker reményében.
Szavazz az Év Kilátójára! – szól egy turisztika weboldal felhívása, amire szeptember 29-én éjfélig várják a voksokat. Minthogy a lehetséges nyertesek listáján borsod-abaúj-zempléni látványosság is szerepel, a közösségi médiában megjelent a felhívás: „Kicsit toljuk meg a szavazás állását a Megyer-hegyi kilátóval. Hiszen a miénk, nem? Legyünk rá büszkék.” A „toljuk meg a kilátót” aktivitáshoz még jövő hétfőig van mód csatlakozni.
Toljuk meg a kilátót – hétfőig van esély a dobogóra
Jelenleg épphogy dobogós a Zemplén egyik ékességét jelentő Megyer-hegy, pontosabban az ott 2020-ban létesült kilátópont. Amikor a képernyőmentést készítettük a versenyt meghirdető Aktivkalandor.hu weboldalról, éppen a közönségszavazatok 15 százalékát tudhatta magáénak. Előtte tartott e tekintetben a Mecsek-beli Zengő, illetve a Julianus-kilátó a Börzsönyből. Mások nem tűntek az adatok alapján „veszélyesnek” az említett hármasra. De vajon feljöhet-e még a második, netán az első helyre a Megyer-hegyi kilátó? Nyilván sok múlik a helyiek, illetve a lelkes turisták aktivitásán. De lesznek-e elegen a hátralévő három-négy napban a zempléni elsőségért szorítók...? Keddre kiderülhet.
Az összes versengő névsora így fest:
- Julianus-kilátó (Börzsöny)
- Kömpe Szeme kilátó (Őrség)
- Szár-hegyi kilátó (Bakony)
- Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)
- Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)
- Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
- Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
- Gloriette kilátó (Fertő tó)
- Zengő-kilátó (Mecsek)
Így buzdít a felhívás a Sátoraljaújhely Most! Facebook-csoportban:
A Borsod Online tavalyi videófelvételén megtekinthető a környék mint elsőrendű turisztikai ajánlat. Az akkor írt cikkben eképpen szólt a kedvcsináló:
Bár tengerünk nincs, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találunk Tengerszemet. Túratippünk a Megyer-hegyi Tengerszem, mely hivatalosan is az ország egyik legszebb természeti csodája. Mutatjuk, miért.