2 órája

Toljuk meg a kilátót! A Megyer-hegyi legyen az év kilátója

A Megyer-hegyi kilátó is ott van az Év kilátója pályázat listáján. Toljuk meg a kilátót, azaz a szavazást – jelent meg a lokálpatrióta javaslat a közösségi médiában a borsodi siker reményében.

Boon.hu

Szavazz az Év Kilátójára! – szól egy turisztika weboldal felhívása, amire szeptember 29-én éjfélig várják a voksokat. Minthogy a lehetséges nyertesek listáján borsod-abaúj-zempléni látványosság is szerepel, a közösségi médiában megjelent a felhívás: „Kicsit toljuk meg a szavazás állását a Megyer-hegyi kilátóval. Hiszen a miénk, nem? Legyünk rá büszkék.” A „toljuk meg a kilátót” aktivitáshoz még jövő hétfőig van mód csatlakozni.

Toljuk meg a kilátót
Toljuk meg a kilátót! – felhívás a Megyer-hegyi látványosságra vonatkozóan
Forrás: aktivkalandor.hu

Toljuk meg a kilátót – hétfőig van esély a dobogóra

Jelenleg épphogy dobogós a Zemplén egyik ékességét jelentő Megyer-hegy, pontosabban az ott 2020-ban létesült kilátópont. Amikor a képernyőmentést készítettük a versenyt meghirdető Aktivkalandor.hu weboldalról, éppen a közönségszavazatok 15 százalékát tudhatta magáénak. Előtte tartott e tekintetben a Mecsek-beli Zengő, illetve a Julianus-kilátó a Börzsönyből. Mások nem tűntek az adatok alapján „veszélyesnek” az említett hármasra. De vajon feljöhet-e még a második, netán az első helyre a Megyer-hegyi kilátó? Nyilván sok múlik a helyiek, illetve a lelkes turisták aktivitásán. De lesznek-e elegen a hátralévő három-négy napban a zempléni elsőségért szorítók...? Keddre kiderülhet.

Amikor kimásoltuk az aktuális állást, biztosan megvolt a dobogó

Az összes versengő névsora így fest:

  • Julianus-kilátó (Börzsöny)
  • Kömpe Szeme kilátó (Őrség)
  • Szár-hegyi kilátó (Bakony)
  • Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó (Mátra)
  • Megyer-hegyi kilátó (Tokaj-Hegyalja)
  • Lábasház-kilátó (Tisza-tó)
  • Gortva-Jójárt-kilátó (Mátra)
  • Gloriette kilátó (Fertő tó)
  • Zengő-kilátó (Mecsek)

Így buzdít a felhívás a Sátoraljaújhely Most! Facebook-csoportban:

 
A zempléni esélyes

A Borsod Online tavalyi videófelvételén megtekinthető a környék mint elsőrendű turisztikai ajánlat. Az akkor írt cikkben eképpen szólt a kedvcsináló:

Bár tengerünk nincs, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében találunk Tengerszemet. Túratippünk a Megyer-hegyi Tengerszem, mely hivatalosan is az ország egyik legszebb természeti csodája. Mutatjuk, miért.

