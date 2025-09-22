Megújul a tokaji kormányablak

szeptember 22., hétfő

Több mint 100 millió forintos beruházás keretében megújul a Tokaji Járási Hivatal kormányablaka, a világörökségi borvidék központjában. Átadták a munkaterületet, így elkezdődhet a munka, amely várhatóan év végére be is fejeződik a tokaji kormányablak felújítása.

"A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiemelt célja, hogy a közszolgáltatásokat a 21. századi elvárásoknak megfelelő, kényelmes és korszerű környezetben tegye elérhetővé minden állampolgár számára. Tokajban most újabb mérföldkőhöz érkeztünk: megkezdődik a kormányablak teljes körű felújítása és bővítése – fogalmazott az a tokaji kormányablak munkaterületének átadóján dr. Alakszai Zoltán főispán. 

Az épület különleges értéket képvisel, hiszen a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökségi területén található. A korábbi évtizedekben több felújításon átesett ingatlan most ismét megújul, hogy méltó találkozási pont lehessen az állam és az ügyfelek között. 

A beruházás során: 

  • tágasabb ügyféltér és nagyobb ügyfélváró kerül kialakításra,
  • modernizálják az ügyfélszolgálati és háttér irodákat, 
  • megújulnak a vizes helyiségek az akadálymentesítési előírásoknak megfelelően, 
  • új álmennyezet és korszerű akusztikai megoldások teszik majd komfortosabbá a környezetet, 
  • teljes bútorcsere valósul meg, 
  • megszüntetik a családsegítő helyiségeinek vizesedését is, a kapcsolódó külső munkálatokkal együtt. 

Tokaji kormányablak: jó 100 millió forint

A tokaji kormányablak fejlesztés összesen 190,46 négyzetmétert érint, a projekt teljes költsége bruttó 106,8 millió forint, amelyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosít. 
A beruházás Tokaj Város Önkormányzatával együttműködésben valósul meg, amely az épület tulajdonosa, és amely maga is több fejlesztést hajt végre a közvetlen környezetben. A közös munka eredményeként a világörökségi borvidék központja egy mindenki számára hozzáférhető, korszerű és a kor elvárásaihoz méltó közigazgatási központtal gazdagodik. 

Ez a projekt egyszerre jelenti a helyi közösség szolgálatát, a közszolgáltatások színvonalának emelését és Tokaj-Hegyalja rangjához méltó környezet megteremtését. Várhatóan 2025 végére birtokba vehetik az ügyfelek az új, modern kormányablakot. 

 

 

