Megújul a tokaji kormányablak

"A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal kiemelt célja, hogy a közszolgáltatásokat a 21. századi elvárásoknak megfelelő, kényelmes és korszerű környezetben tegye elérhetővé minden állampolgár számára. Tokajban most újabb mérföldkőhöz érkeztünk: megkezdődik a kormányablak teljes körű felújítása és bővítése – fogalmazott az a tokaji kormányablak munkaterületének átadóján dr. Alakszai Zoltán főispán.

Átadták a tokaji kormányablak felújításának munkaterületét

Az épület különleges értéket képvisel, hiszen a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék világörökségi területén található. A korábbi évtizedekben több felújításon átesett ingatlan most ismét megújul, hogy méltó találkozási pont lehessen az állam és az ügyfelek között.

A beruházás során: tágasabb ügyféltér és nagyobb ügyfélváró kerül kialakításra,

modernizálják az ügyfélszolgálati és háttér irodákat,

megújulnak a vizes helyiségek az akadálymentesítési előírásoknak megfelelően,

új álmennyezet és korszerű akusztikai megoldások teszik majd komfortosabbá a környezetet,

teljes bútorcsere valósul meg,

megszüntetik a családsegítő helyiségeinek vizesedését is, a kapcsolódó külső munkálatokkal együtt.

Tokaji kormányablak: jó 100 millió forint

A tokaji kormányablak fejlesztés összesen 190,46 négyzetmétert érint, a projekt teljes költsége bruttó 106,8 millió forint, amelyet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosít.

A beruházás Tokaj Város Önkormányzatával együttműködésben valósul meg, amely az épület tulajdonosa, és amely maga is több fejlesztést hajt végre a közvetlen környezetben. A közös munka eredményeként a világörökségi borvidék központja egy mindenki számára hozzáférhető, korszerű és a kor elvárásaihoz méltó közigazgatási központtal gazdagodik.

Ez a projekt egyszerre jelenti a helyi közösség szolgálatát, a közszolgáltatások színvonalának emelését és Tokaj-Hegyalja rangjához méltó környezet megteremtését. Várhatóan 2025 végére birtokba vehetik az ügyfelek az új, modern kormányablakot.