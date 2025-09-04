szeptember 4., csütörtök

Jó évjárat lesz?

1 órája

Már javában szüretelik a tokaji boroknak való szőlőt, de milyen lesz a minőség?

A Tokaji borvidéken már augusztus közepén megkezdődött a szüret. A hegyaljai termelők és a Hegyközségi Tanács elnöke szerint jó minőségű termés várható, így az idei évjárat a tokaji bor kedvelőinek is ígéretes lehet.

Gárdonyi Edina
Már javában szüretelik a tokaji boroknak való szőlőt, de milyen lesz a minőség?

A Tokaji borvidék mintegy 5500 hektár termőterületen terül el

Forrás: MW

Miközben az ország több borvidékén szárazság nehezítette a szőlő fejlődését, Tokaj-Hegyalján a megfelelő mennyiségű csapadék kedvező feltételeket teremtett. „A mi évjáratunk azért különbözik az ország más borvidékeinek az évjáratától, mert Tokajban volt csapadék, tehát a talajaink nagy része jól feltöltődött nedvességgel. Megfelelő dinamikával halad az érés” – nyilatkozta a boon.hu-nak Dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

Jó lesz az idei évjárat a a tokaji borvidéken.
Elkezdődött a tokaji bornak való szőlőfajták szüretelése
Fotó: Vajda János / Forrás: MW

Újabb ígéretes évjárat a tokaji borvidéken

Az elsőként a pezsgőkhöz szánt szőlőfajtákat kezdték szüretelni, majd több dűlőben elindult a sárgamuskotály és bizonyos helyeken a furmint betakarítása is. Az érésmenet minden dűlőben más ütemben zajlik, ezért a gazdák külön figyelemmel kísérik az egyes parcellákat.

A szüret pontos időpontját nem a naptár, hanem a szőlő állapota határozza meg. Ehhez próbaszüreteket végeznek a termelők, amikor kisebb mennyiséget szednek le a tőkéről, majd a must beltartalmát laborban és kóstolással is vizsgálják.

Megkóstoljuk, meg is mérjük a must beltartalmát, és így pontosan meg tudjuk határozni, mennyi potenciális alkohol rejlik az adott szőlőben

 – magyarázta Molnár Péter. Ez alapján döntik el a szüret kezdőnapját, hiszen a must cukortartalma közvetlenül meghatározza a majdani tokaji bor alkoholtartalmát és stílusát is. Az idei évben kedvező időjárás segítette a szőlők fejlődését, a jelenlegi kilátások pedig kifejezetten jók. 

Ígéretes évjáratnak mondanám, reméljük, az időjárás továbbra is kedvező lesz

 – hangsúlyozta a Hegyközségi Tanács elnöke.

Nem csak hazánk kincse a tokaji bor

A várakozások szerint a most szüretelt szőlőből tehát olyan alapanyag születhet, amely méltó lesz a tokaji bor több évszázados hírnevéhez. Nem véletlen, hogy a Tokaji borvidék 2002 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, mint kultúrtáj. Az elismerés nemcsak a borok egyediségét, hanem a több évszázados szőlőművelési hagyományt és a történelmi pincék értékét is jelzi. Ez a státusz tovább erősíti a tokaji bor nemzetközi hírnevét és turisztikai vonzerejét. A Tokaji borvidék mintegy 5500 hektár termőterületen terül el, ahol több száz családi pince és borászat dolgozik. A szüret nemcsak a borászok megélhetését határozza meg, hanem a helyi közösségek életének is fontos része. 

A szüret fontos része a hagyományos Tokaj-Hegyaljai Szüreti Napok, melyet idén október 3 és 5. között rendeznek Tokajban.

A térség további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

