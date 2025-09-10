Hatalmas útlezárások Tokajban: tíz hétig is eltarthat a felújítás!

Van, ahol a lezárás legalább 10 hétig lesz érvényben. Tokaj útfelújítás sorozat indul.

Tokaj útfelújítások kezdődnek. Forrás: google maps

Tokaj útfelújítások listája:

Szeptember 1-jétől (hétfő) reggel 8 órától a Hidegvölgyi-árok híd felújítása indult el. A munkálatok idején jelzőlámpás irányítás mellett csak félpályán lehet közlekedni, az érintett szakasz a Torkolat Panziótól a Tisza-hídfői körforgalomig tart. A lezárás előreláthatóan legalább 10 hétig lesz érvényben.

Szeptember 3-án (szerda) reggel 8 órától a Mosolygó József úton megkezdték az útfelület marását, amely várhatóan 6–7 napig tart.

Szeptember 5-étől (péntek) pedig a Vasvári Pál és Serház utcákban is elindultak a burkolatmarási munkálatok.

Erre figyeljenek az autósok Tokajban!

A munkák teljes időtartama alatt szigorúan tilos megállni a leállósávokban, mivel a félpályás forgalom biztosítása ezt megköveteli. Az autósoknak a Paulay Ede Színház melletti parkolót javasolják használatra.

Tokaj város vezetése a lakosok és az ide látogatók türelmét és megértését kéri a felújítások idejére.