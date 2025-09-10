Figyelem!
2 órája
Hatalmas útlezárások Tokajban: tíz hétig is eltarthat a felújítás!
Tokaj városában szeptember elején megkezdődtek a Bodrogkeresztúr–Tokaj összekötő út felújítási munkálatai, amelyek jelentős forgalomkorlátozással járnak.
Van, ahol a lezárás legalább 10 hétig lesz érvényben. Tokaj útfelújítás sorozat indul.
Tokaj útfelújítások listája:
- Szeptember 1-jétől (hétfő) reggel 8 órától a Hidegvölgyi-árok híd felújítása indult el. A munkálatok idején jelzőlámpás irányítás mellett csak félpályán lehet közlekedni, az érintett szakasz a Torkolat Panziótól a Tisza-hídfői körforgalomig tart. A lezárás előreláthatóan legalább 10 hétig lesz érvényben.
- Szeptember 3-án (szerda) reggel 8 órától a Mosolygó József úton megkezdték az útfelület marását, amely várhatóan 6–7 napig tart.
- Szeptember 5-étől (péntek) pedig a Vasvári Pál és Serház utcákban is elindultak a burkolatmarási munkálatok.
Erre figyeljenek az autósok Tokajban!
A munkák teljes időtartama alatt szigorúan tilos megállni a leállósávokban, mivel a félpályás forgalom biztosítása ezt megköveteli. Az autósoknak a Paulay Ede Színház melletti parkolót javasolják használatra.
Tokaj város vezetése a lakosok és az ide látogatók türelmét és megértését kéri a felújítások idejére.
