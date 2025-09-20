2 órája
Tokaji aranytitok: hogyan lett a poloskapetéből világhírű borlegenda?
Évszázadokon át tartotta lázban a tudósokat és az uralkodókat. Tokaj neve nemcsak a kiváló borokról, hanem egy sokáig megmagyarázhatatlan aranyjelenségről is ismertté vált.
Aranyszemcsék, vagy más miatt gyógyító a tokaji szőlő?
A kocsma mindig is több volt egyszerű italozóhelynél, főleg Borsodban. Az ember betér, hogy egy kicsit kikapcsoljon, vagy visszatérjen a megszokott törzshely biztonságába. Sokaknak a helyi presszók és talponállók Tokaj környékén is már régóta a mindennapi történeteik színhelyei – ezekből születnek azok a beszámolók is, amelyek szájhagyomány vagy manapság internetes vélemény formájában tovább élnek.
Tokaj-Hegyalján azonban egy egészen másféle történet keringett évszázadokon át. A szőlőhegyek lankái között suttogták tovább azt a legendát, amely szerint a tokaji bor titka nem pusztán a napsütésben és a talajban rejlik, hanem valami aranyló csodában is. A mesék úgy tartották, hogy a szőlőszemek néha apró, fénylő részecskéket rejtenek, s ezek adták a bor varázsát. Nem csoda, hogy királyok és tudósok is sorra kutatták, mi lehet az a különleges jelenség, amely a tokaji nedűt a gyógyhatású italok sorába emelte.
A kora újkorban sokan meg voltak győződve arról, hogy a földből szó szerint arany nőhet ki. A szőlőültetvényeken gyakran kerültek elő különös aranyszálak, amelyekről azt hitték, a föld mélyének kénes gőzei hozzák létre. A legnagyobb szenzációt azonban mindig a szőlőszemeken megjelenő, csillogó aranyszemcsék jelentették.
Tokaj legendája aranyfénybe vonta hírnevét
A modern kutatások feltárták, hogy a földből valóban kerültek elő bronzkori aranyleletek, amelyeket egykor rituális céllal rejthettek el. A szőlőn látható „arany” azonban sokkal kevésbé volt misztikus – és annál meglepőbb. A Promotions névre hallgató online média magazin beszámolója szerint a vizsgálatok végül kimutatták, hogy a fénylő szemcsék valójában egy poloskafaj aranyszínű petéi. Ezek annyira megtévesztették a korabeli embereket, hogy még a tudósok is valódi aranynak vélték őket.
De vajon akkor miért hitték, hogy a tokaji bor gyógyhatású? A magyarázat a környéken bányászott „tokaji bóluszban” rejlik – egy különleges agyagásványban, amelyet már a bor hírneve előtt is orvosságként használtak pestis és más betegségek ellen. Az emberek összekapcsolták az ásvány erejét a szőlővel, és így született meg a hit, hogy a tokaji ital maga is gyógyító erővel bír.
A „növényi arany” legendája tehát csalóka volt, mégis hozzájárult ahhoz, hogy Tokaj neve bejárja a világot. A történet, amely egy poloskapetében gyökerezik, végül a borvidék hírnevét aranyfénybe vonta – és a tokaji bort a világ egyik legkülönlegesebb italává tette.
