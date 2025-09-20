Tokaji aranytitok: hogyan lett a poloskapetéből világhírű borlegenda?

A kocsma mindig is több volt egyszerű italozóhelynél, főleg Borsodban. Az ember betér, hogy egy kicsit kikapcsoljon, vagy visszatérjen a megszokott törzshely biztonságába. Sokaknak a helyi presszók és talponállók Tokaj környékén is már régóta a mindennapi történeteik színhelyei – ezekből születnek azok a beszámolók is, amelyek szájhagyomány vagy manapság internetes vélemény formájában tovább élnek.



Tokaj legendája lenyűgöző történet egy hatalmas csavarral Forrás: Szüreti Napok

Tokaj-Hegyalján azonban egy egészen másféle történet keringett évszázadokon át. A szőlőhegyek lankái között suttogták tovább azt a legendát, amely szerint a tokaji bor titka nem pusztán a napsütésben és a talajban rejlik, hanem valami aranyló csodában is. A mesék úgy tartották, hogy a szőlőszemek néha apró, fénylő részecskéket rejtenek, s ezek adták a bor varázsát. Nem csoda, hogy királyok és tudósok is sorra kutatták, mi lehet az a különleges jelenség, amely a tokaji nedűt a gyógyhatású italok sorába emelte.



A kora újkorban sokan meg voltak győződve arról, hogy a földből szó szerint arany nőhet ki. A szőlőültetvényeken gyakran kerültek elő különös aranyszálak, amelyekről azt hitték, a föld mélyének kénes gőzei hozzák létre. A legnagyobb szenzációt azonban mindig a szőlőszemeken megjelenő, csillogó aranyszemcsék jelentették.