Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025 – „Fehér borok, színes kultúra” októberben Tokajban
Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválját idén október 3. és 5. között rendezik meg Tokajban, a Tokaj Fesztiválkatlan fő helyszínnel. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025-ben is felejthetetlen élményeket kínál mindazoknak, akik szeretik a bort, a hagyományokat és a magyar kultúrát.
A Tokaji borvidék méltán híres évszázados hagyományairól. A szüreti ünnepség is ezekre épül: a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok története egészen 1932-ig nyúlik vissza, így az esemény mára nemcsak Tokaj, hanem az egész ország kulturális örökségének szerves része lett.
Látványos szüreti felvonulás és különleges ceremóniák
Az egyik leglátványosabb programpont a szüreti felvonulás Tokajban, amelyre idén október 4-én, szombaton 14:00 órától kerül sor. A menet a mezőgazdasági iskolától indul, és végighalad a városon, néptáncosokkal, hagyományőrzőkkel, helyi borászatok képviselőivel.
Különleges esemény lesz a szőlő-összeadási ceremónia, amely során a borvidék településeinek polgármesterei jelképesen egyesítik az adott év termését. Ez az összefogás szimbóluma, és egyben tisztelgés a tokaji bor hagyománya előtt. A ceremóniát 15 órakor tartják.
Zene, kultúra, bor – minden korosztálynak
A „Fehér borok, színes kultúra” mottóhoz hűen a Tokaji Szüreti Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a látogatókat: koncertek, kézműves vásár, borbemutatók és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt a történelmi városban. A Tokaji borvidék programok között a szüreti felvonulás és a szőlő-összeadási ceremónia kiemelt helyet foglal el, hiszen ezek hűen tükrözik a térség hagyományait és közösségi értékeit. A szüreti programok október első hétvégéjén tetőznek Tokajban, ahol koncertek, borbemutatók és családi események várják a látogatókat a Fesztiválkatlan környékén.
