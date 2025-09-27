szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

13°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

43 perce

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025 – „Fehér borok, színes kultúra” októberben Tokajban

Címkék#Szüreti Napok#szüreti program#tokaj

Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválját idén október 3. és 5. között rendezik meg Tokajban, a Tokaj Fesztiválkatlan fő helyszínnel. A Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025-ben is felejthetetlen élményeket kínál mindazoknak, akik szeretik a bort, a hagyományokat és a magyar kultúrát.

Boon.hu
Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok 2025 – „Fehér borok, színes kultúra” októberben Tokajban

A Tokaji borvidék méltán híres évszázados hagyományairól. A szüreti ünnepség is ezekre épül: a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok története egészen 1932-ig nyúlik vissza, így az esemény mára nemcsak Tokaj, hanem az egész ország kulturális örökségének szerves része lett.

Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok
Szőlő-összeadási ceremónia a Fesztiválkatlanban Tokajban a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napokon 2024-ben Fotó: Vajda János

Látványos szüreti felvonulás és különleges ceremóniák

Az egyik leglátványosabb programpont a szüreti felvonulás Tokajban, amelyre idén október 4-én, szombaton 14:00 órától kerül sor. A menet a mezőgazdasági iskolától indul, és végighalad a városon, néptáncosokkal, hagyományőrzőkkel, helyi borászatok képviselőivel.

Különleges esemény lesz a szőlő-összeadási ceremónia, amely során a borvidék településeinek polgármesterei jelképesen egyesítik az adott év termését. Ez az összefogás szimbóluma, és egyben tisztelgés a tokaji bor hagyománya előtt. A ceremóniát 15 órakor tartják.

Zene, kultúra, bor – minden korosztálynak

A „Fehér borok, színes kultúra” mottóhoz hűen a Tokaji Szüreti Fesztivál idén is gazdag programkínálattal várja a látogatókat: koncertek, kézműves vásár, borbemutatók és gyermekprogramok teszik teljessé az élményt a történelmi városban. A Tokaji borvidék programok között a szüreti felvonulás és a szőlő-összeadási ceremónia kiemelt helyet foglal el, hiszen ezek hűen tükrözik a térség hagyományait és közösségi értékeit. A szüreti programok október első hétvégéjén tetőznek Tokajban, ahol koncertek, borbemutatók és családi események várják a látogatókat a Fesztiválkatlan környékén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu