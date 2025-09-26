szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Magyarok Kenyere

1 órája

Olyan történt ezen a kis Tokaj-Hegyaljai településen, ami minden magyar szívét melengeti

Címkék#adományliszt#Szegilong#Magyarok Kenyere

Hogy kerül Bolíviába magyar liszt? A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programnak köszönhetően, melynek idei első adományozó ünnepségét Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tartották. A jótékonysági kezdeményezés központi eseményének idén Tokaj-Hegyalja legkisebb települése, Szegilong adott otthont.

Gárdonyi Edina

Tudta, hogy Bolíviában is sütnek kenyeret magyar lisztből? Vagy az írországi magyar iskolában? Idén Tokaj-Hegyalja egyik festői településén tartották a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program vármegyei adományozó ünnepségét. A Magyarok Kenyere Program 2011-ben indult azzal a céllal, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, amit rászoruló magyar családok és gyermekek között osztanak szét határon innen és túl. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja.

Szegilong, Tokaj-Hegyalja legkisebb települése adott otthon a vármegyei adományozó ünnepségnek.
Tokaj-Hegyalja legkisebb településének legkisebb lakói is köszöntötték a lisztadományozási ünnepség résztvevőit
Fotó: Vajda János

Tokaj-Hegyalja adott otthont a Magyarok Kenyere adományozásának

Hatalmas öröm ebben a programban részt venni. Évről évre adakozott a település is, és részt vettünk a vármegyei ünnepségeken. Boldog vagyok, hogy Szegilong adhat helyet a vármegyei ünnepségnek

 – köszöntötte a résztvevőket Talárovics László, Szegilong polgármestere, aki elmondta, hogy a települést mintegy kétszázan lakják életvitelszerűen, és arra a legbüszkébb, hogy van bölcsődéjük és óvodájuk is.

Kiosztották a Magyarok Kenyere lisztadományait

Fotók: Vajda János

Tokaj-Hegyalján zajlik az élet

 – kezdte köszöntőjét Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. 

Alig ért véget az aratás, zajlik a szüret, egyik munka éri a másikat.

A borsodi gazdák évről évre kitesznek magukért, nem volt ez másképp 2025-ben sem. 

Köszönetet mondok a vármegyei gazdáknak a sok adományért, hiszen az előző éveket is sikerült felülmúlniuk az adomány mennyiségében. Ez a közösség legnagyobb hajtóereje: a nehéz munka gyümölcsének egy részével másokon segíteni. Ez nagyon sokat jelent azoknak, akiknek az asztalára megérkezik liszt formájában.

A kenyér nemcsak táplál, hanem összeköt

Büszkeség, hogy Borsod évek óta a második legnagyobb adományozó. A búza és a kenyér a keresztény kultúrákban nemcsak alapvető élelmiszer, hanem szakrális jelentése is van. A magyar gazdák szorgalmas munkájával biztosítják a mindennapi falatot és segítenek, ha kell 

- emelte ki Dr. Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója. Idén a Kárpát-medencei búzaösszeöntésnek is Borsod adott otthont. Az erről szóló cikkünket az alábbiakban olvashatják.

Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője is ünnepi beszédet mondott a jeles alkalomból.

A mai ünnepség jól mutatja, hogy a zempléni és abaúji emberek milyen jól tudnak kapcsolódni az összefogáshoz. A Magyarok Kenyere a felajánlásokból összeáll, és nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is táplálja a magyarságot, legyenek bárhol a világban.

Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére a gazdák adományozó kedve egyáltalán nem csökken. 

Tokaj-Hegyalján más időszámítás van: miközben a szőlőt járják, itt az őszi vetés ideje. A 21. századi modernitás új kihívásokat hozott, de a lényeg ugyanaz: az összetartás. 2025 egy különleges év – háborúval, időjárási szélsőségekkel, lefagyott gyümölcsökkel –, de nem veszünk el a sajnálkozásban, hanem felül tudunk emelkedni, tudunk segíteni. Ebben a keretben még jobban felértékelődik a Magyarok Kenyere kezdeményezés

Kiosztották a Magyarok Kenyere lisztadományait

Fotók: Vajda János

A magyar gazdák összefogása példátlan

Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program programvezetője kiemelte: 

Nagy dolog a magyarság egészét megmozgatni. Ma már nemcsak a megye- és országhatárokat lépik át az adományok, hanem a diaszpórákat is elérik. Jutott liszt jelképesen bolíviai magyarokhoz, Írországban pedig tanévkezdésre sütöttek kenyeret a gyerekek a magyar lisztből, így ápolva a magyar hagyományokat.

Hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere már nemcsak a búzagyűjtésről szól, hiszen ösztöndíjprogramja már a harmadik tanévben támogatja az agrártanulmányokat folytató fiatalokat, így a program egyszerre ápolja a tradíciót és mutat jövőképet.

41 ezer kiló liszt jut a rászorulók asztalára Borsodból

Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke elmondta, hogy mekkora öröm számára, hogy idén Tokaj-Hegyalja egyik települése ad otthont a vármegyei ünnepségnek. 

Tokaj-Hegyaljára érkezni mindig öröm. A Magyarok Kenyere Programban világszerte több tízezer magyar gazda segít. Aratás kezdetekor még az izgalom hajtott minket, hogy idén is sikerül-e a tavalyi lisztmennyiséget elérni. És nemhogy sikerült, hanem túl is szárnyaltuk azt. Idén minden eddiginél több, 74 tonna gabonából készült lisztet adományozunk. Ez 41 ezer kiló liszt, amit közel harminc szervezetnek adományozunk

 – sorolta az elnök. 

Idén először agrárképzéssel foglalkozó intézmények is részesültek a lisztadományból, amit a pék- és cukrásztanulók gyakorlatán fognak használni. A Magyarok Kenyere a gondoskodás erejével mindenhová eljut, ahol szükség van rá.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu