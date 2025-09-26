Olyan történt ezen a kis Tokaj-Hegyaljai településen, ami minden magyar szívét melengeti

Tudta, hogy Bolíviában is sütnek kenyeret magyar lisztből? Vagy az írországi magyar iskolában? Idén Tokaj-Hegyalja egyik festői településén tartották a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program vármegyei adományozó ünnepségét. A Magyarok Kenyere Program 2011-ben indult azzal a céllal, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, amit rászoruló magyar családok és gyermekek között osztanak szét határon innen és túl. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja.

Tokaj-Hegyalja legkisebb településének legkisebb lakói is köszöntötték a lisztadományozási ünnepség résztvevőit

Fotó: Vajda János

Tokaj-Hegyalja adott otthont a Magyarok Kenyere adományozásának

Hatalmas öröm ebben a programban részt venni. Évről évre adakozott a település is, és részt vettünk a vármegyei ünnepségeken. Boldog vagyok, hogy Szegilong adhat helyet a vármegyei ünnepségnek

– köszöntötte a résztvevőket Talárovics László, Szegilong polgármestere, aki elmondta, hogy a települést mintegy kétszázan lakják életvitelszerűen, és arra a legbüszkébb, hogy van bölcsődéjük és óvodájuk is.