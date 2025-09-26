1 órája
Olyan történt ezen a kis Tokaj-Hegyaljai településen, ami minden magyar szívét melengeti
Hogy kerül Bolíviába magyar liszt? A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programnak köszönhetően, melynek idei első adományozó ünnepségét Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tartották. A jótékonysági kezdeményezés központi eseményének idén Tokaj-Hegyalja legkisebb települése, Szegilong adott otthont.
Tudta, hogy Bolíviában is sütnek kenyeret magyar lisztből? Vagy az írországi magyar iskolában? Idén Tokaj-Hegyalja egyik festői településén tartották a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program vármegyei adományozó ünnepségét. A Magyarok Kenyere Program 2011-ben indult azzal a céllal, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, amit rászoruló magyar családok és gyermekek között osztanak szét határon innen és túl. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja.
Tokaj-Hegyalja adott otthont a Magyarok Kenyere adományozásának
Hatalmas öröm ebben a programban részt venni. Évről évre adakozott a település is, és részt vettünk a vármegyei ünnepségeken. Boldog vagyok, hogy Szegilong adhat helyet a vármegyei ünnepségnek
– köszöntötte a résztvevőket Talárovics László, Szegilong polgármestere, aki elmondta, hogy a települést mintegy kétszázan lakják életvitelszerűen, és arra a legbüszkébb, hogy van bölcsődéjük és óvodájuk is.
Kiosztották a Magyarok Kenyere lisztadományaitFotók: Vajda János
Tokaj-Hegyalján zajlik az élet
– kezdte köszöntőjét Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke.
Alig ért véget az aratás, zajlik a szüret, egyik munka éri a másikat.
A borsodi gazdák évről évre kitesznek magukért, nem volt ez másképp 2025-ben sem.
Köszönetet mondok a vármegyei gazdáknak a sok adományért, hiszen az előző éveket is sikerült felülmúlniuk az adomány mennyiségében. Ez a közösség legnagyobb hajtóereje: a nehéz munka gyümölcsének egy részével másokon segíteni. Ez nagyon sokat jelent azoknak, akiknek az asztalára megérkezik liszt formájában.
A kenyér nemcsak táplál, hanem összeköt
Büszkeség, hogy Borsod évek óta a második legnagyobb adományozó. A búza és a kenyér a keresztény kultúrákban nemcsak alapvető élelmiszer, hanem szakrális jelentése is van. A magyar gazdák szorgalmas munkájával biztosítják a mindennapi falatot és segítenek, ha kell
- emelte ki Dr. Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója. Idén a Kárpát-medencei búzaösszeöntésnek is Borsod adott otthont. Az erről szóló cikkünket az alábbiakban olvashatják.
A világ magyarjai az életet ünnepelték az Edelényi Kastélyszigeten - fotókkal, videóval
Dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője is ünnepi beszédet mondott a jeles alkalomból.
A mai ünnepség jól mutatja, hogy a zempléni és abaúji emberek milyen jól tudnak kapcsolódni az összefogáshoz. A Magyarok Kenyere a felajánlásokból összeáll, és nemcsak fizikailag, hanem szellemileg is táplálja a magyarságot, legyenek bárhol a világban.
Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy a nehézségek ellenére a gazdák adományozó kedve egyáltalán nem csökken.
Tokaj-Hegyalján más időszámítás van: miközben a szőlőt járják, itt az őszi vetés ideje. A 21. századi modernitás új kihívásokat hozott, de a lényeg ugyanaz: az összetartás. 2025 egy különleges év – háborúval, időjárási szélsőségekkel, lefagyott gyümölcsökkel –, de nem veszünk el a sajnálkozásban, hanem felül tudunk emelkedni, tudunk segíteni. Ebben a keretben még jobban felértékelődik a Magyarok Kenyere kezdeményezés
Kiosztották a Magyarok Kenyere lisztadományaitFotók: Vajda János
A magyar gazdák összefogása példátlan
Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere Program programvezetője kiemelte:
Nagy dolog a magyarság egészét megmozgatni. Ma már nemcsak a megye- és országhatárokat lépik át az adományok, hanem a diaszpórákat is elérik. Jutott liszt jelképesen bolíviai magyarokhoz, Írországban pedig tanévkezdésre sütöttek kenyeret a gyerekek a magyar lisztből, így ápolva a magyar hagyományokat.
Hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere már nemcsak a búzagyűjtésről szól, hiszen ösztöndíjprogramja már a harmadik tanévben támogatja az agrártanulmányokat folytató fiatalokat, így a program egyszerre ápolja a tradíciót és mutat jövőképet.
41 ezer kiló liszt jut a rászorulók asztalára Borsodból
Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke elmondta, hogy mekkora öröm számára, hogy idén Tokaj-Hegyalja egyik települése ad otthont a vármegyei ünnepségnek.
Tokaj-Hegyaljára érkezni mindig öröm. A Magyarok Kenyere Programban világszerte több tízezer magyar gazda segít. Aratás kezdetekor még az izgalom hajtott minket, hogy idén is sikerül-e a tavalyi lisztmennyiséget elérni. És nemhogy sikerült, hanem túl is szárnyaltuk azt. Idén minden eddiginél több, 74 tonna gabonából készült lisztet adományozunk. Ez 41 ezer kiló liszt, amit közel harminc szervezetnek adományozunk
– sorolta az elnök.
Idén először agrárképzéssel foglalkozó intézmények is részesültek a lisztadományból, amit a pék- és cukrásztanulók gyakorlatán fognak használni. A Magyarok Kenyere a gondoskodás erejével mindenhová eljut, ahol szükség van rá.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!
Borsod ízei a csúcson: óriási elismeréseket zsebeltek be éttermeink!
Gyufagyárból legenda: a tokaji Zeleméry-kúria rejtélyes múltja és újjászületése