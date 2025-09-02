Megvan az időpont, ekkor nyithat ki a leégett fürdő!

Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szeptember 2-án közleményt adott ki, amelyben a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő felújításának részleteiről és a teljes újranyitás időpontjáról is tájékoztatta a lakosságot.

A Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő tetőszerkezete januárra elkészül

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő: még nem zárult le a nyomozás

A 2025. április 10-én történt tűzeset következményei még mindig érzékelhetők. A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrségi nyomozás továbbra is folyamatban van, a biztosítási ügyintézés szintén még nem zárult le. A közlemény szerint eközben Tiszaújváros vezetése azon dolgozott, hogy a fürdő teljes felújítása minél előbb megkezdődhessen.