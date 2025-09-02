1 órája
Megvan az időpont, ekkor nyithat ki a leégett fürdő!
A tiszaújvárosi fürdő épületében április 10-én ütött ki tűz. A tetőszerkezetben hatalmas kár keletkezett, és sokan dolgoztak azon, hogy a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő minél hamarabb kinyithasson. A fürdő a szezonban tudott fogadni vendégeket. Most kiderült, hogy mikorra és mennyiből fejezik be a felújítást.
A fürdő a felújítás ideje alatt is működik
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó
Dr. Fülöp György, Tiszaújváros polgármestere szeptember 2-án közleményt adott ki, amelyben a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő felújításának részleteiről és a teljes újranyitás időpontjáról is tájékoztatta a lakosságot.
Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő: még nem zárult le a nyomozás
A 2025. április 10-én történt tűzeset következményei még mindig érzékelhetők. A hivatalos tájékoztatás szerint a rendőrségi nyomozás továbbra is folyamatban van, a biztosítási ügyintézés szintén még nem zárult le. A közlemény szerint eközben Tiszaújváros vezetése azon dolgozott, hogy a fürdő teljes felújítása minél előbb megkezdődhessen.
Ilyen lett a tiszaújvárosi fürdő a tűz után 2025.06.03.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Ekkora és ennyiből készül el az új tetőszerkezet
Az előzetes felmérések szerint a tetőszerkezet helyreállítása nem haladja meg a 300 millió forintot. Így meghívásos közbeszerzési eljárást folytattak le, amelyre négy érvényes pályázat érkezett. A városvezetés végül a legkedvezőbb ár- és határidő-ajánlatot adó céget választotta. A rekonstrukció teljes költsége így 179 millió forint lesz.
Hogyan érinti a fürdő működését a felújítás?
A munkaterületet szeptember 3-án adják át a kivitelezőnek, aki először a szükséges visszabontással kezdi a munkát, majd a tetőszerkezet teljes újjáépítését végzi el. A munkálatok legkésőbb 2026. január 16-ig fejeződhetnek be.
A felújítás ideje alatt a külső termálvizes medence és a wellness részleg továbbra is várják a vendégeket. A felújítás ideje alatt, szeptember 8-tól a vendégek a balneoterápiás részlegen keresztül közlekedhetnek. A fürdő vezetése türelmet és megértést kér a látogatóktól, és azt javasolja, hogy az aktuális nyitvatartási információkat a fürdő hivatalos Facebook-oldalán, az átmeneti jegyárakat pedig a weboldalon kövessék nyomon.
Ha minden a tervek szerint halad, a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő 2026 elejére teljesen megújulva nyithatja meg újra a kapuit. A város és a kivitelezők célja, hogy a fürdő a lehető legjobb minőségben és biztonságban fogadhassa a vendégeket a rekonstrukció befejezése után.
