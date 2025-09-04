szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

26°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

41 perce

Félelmetes jelenetek egy borsodi iskola mellett - úgy száguldozott a zebrán, mintha nem lenne holnap (videóval)

Címkék#rendőrség#előzés#zebra

A nap legdühítőbb esete. Videón, ahogy egy autós szemrebbenés nélkül egy tiszaújvárosi zebránál előzött.

Egy sofőr két zebránál, kereszteződésben előzött – mindezt egy tiszaújvárosi iskola közelében. A férfi elismerte a felelősségét. 

zebránál előzött Tiszaújvárosban
Meredek jelenetek egy tiszaújvárosi zebránál
Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala

Egy tiszaújvárosi zebrán előzött, ez lett a vége

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság gyorsított eljárásban pénzbírságot szabott ki vele szemben, és több hónapra eltiltotta a vezetéstől.

 Figyelmünk négy évszakos, de tanévkezdéskor a rendőrség a polgárőrséggel közösen, fokozottan jelen van az iskolák környékén, hogy minden gyerek biztonságban hazaérjen - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.


Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu