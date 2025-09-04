41 perce
Félelmetes jelenetek egy borsodi iskola mellett - úgy száguldozott a zebrán, mintha nem lenne holnap (videóval)
A nap legdühítőbb esete. Videón, ahogy egy autós szemrebbenés nélkül egy tiszaújvárosi zebránál előzött.
Egy sofőr két zebránál, kereszteződésben előzött – mindezt egy tiszaújvárosi iskola közelében. A férfi elismerte a felelősségét.
Egy tiszaújvárosi zebrán előzött, ez lett a vége
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság gyorsított eljárásban pénzbírságot szabott ki vele szemben, és több hónapra eltiltotta a vezetéstől.
Figyelmünk négy évszakos, de tanévkezdéskor a rendőrség a polgárőrséggel közösen, fokozottan jelen van az iskolák környékén, hogy minden gyerek biztonságban hazaérjen - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Cserepes virágokat dobált a betörőre Borsodban, de így is megszúrták a bozótvágó késsel