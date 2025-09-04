Félelmetes jelenetek egy borsodi iskola mellett - úgy száguldozott a zebrán, mintha nem lenne holnap (videóval)

Egy sofőr két zebránál, kereszteződésben előzött – mindezt egy tiszaújvárosi iskola közelében. A férfi elismerte a felelősségét.

Meredek jelenetek egy tiszaújvárosi zebránál

Forrás: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség facebook oldala

Egy tiszaújvárosi zebrán előzött, ez lett a vége

A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság gyorsított eljárásban pénzbírságot szabott ki vele szemben, és több hónapra eltiltotta a vezetéstől.

Figyelmünk négy évszakos, de tanévkezdéskor a rendőrség a polgárőrséggel közösen, fokozottan jelen van az iskolák környékén, hogy minden gyerek biztonságban hazaérjen - tette közzé a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség.



