Szovjet toi-toi? Földönkívüli űrhajó? Valami rozsdás, valami rég elfelejtett áll a vízparton Tiszaújvárosnál – fotó
Senki sem tudja, hogy került ide. A közösségi oldalon osztották meg a képet, mit találtak Tiszaújvárosban. Mennek a találgatások, egyáltalán mi lehet ez a dolog?
Teljes rejtély övezi, hogy kerülhetett ide Tiszaújvárosba ez az építmény, meg hogy egyáltalán mi látható a képen? A közösségi oldalon osztották meg a képet segítséget kérve, hogy valaki tudja-e, miről is lehet szó.
Ez holvan? És mi volt ez? Na ki tudja?
- tette fel a kérdést a posztoló egy tiszaújvárosi csoportban.
Ismeretlen eredetű, ami a vízparton áll Tiszaújvárosban
Szovjet "toj toj budi". 👍
- írta egy kommentelő vicceskedve.
Hogy hol van azt nem tudom..de ez egy robbantobúvohely..robbantáskor ebbe bujtak bele...pl:salakrobbantaskor..
- találgatott egy másik hozzászóló.
Az ország szinte minden állomásán fellelhető lőállás. De hidak mellett, régi gyárak, erőműveknél is szép számmal találhatóak ilyen Rákosi - Kádár korabeli relikviák 😀
A vasútállomás területén ,több ponton is vannak földbe süllyesztett lőállások
- ismertették többen valószínűleg az igazságot.
