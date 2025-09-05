szeptember 5., péntek

Helyi közélet

3 órája

Szovjet toi-toi? Földönkívüli űrhajó? Valami rozsdás, valami rég elfelejtett áll a vízparton Tiszaújvárosnál – fotó

Címkék#facebook#vízpart#építmény

Senki sem tudja, hogy került ide. A közösségi oldalon osztották meg a képet, mit találtak Tiszaújvárosban. Mennek a találgatások, egyáltalán mi lehet ez a dolog?

Teljes rejtély övezi, hogy kerülhetett ide Tiszaújvárosba ez az építmény, meg hogy egyáltalán mi látható a képen? A közösségi oldalon osztották meg a képet segítséget kérve, hogy valaki tudja-e, miről is lehet szó.

Lőállás maradvány Tiszaújvárosban
Nem tudni, mi lehet pontosan, amit Tiszaújvárosban találtak. Lőállás maradványra is tippeltek.
Fotó: TAKACS JOCI

Ez holvan? És mi volt ez? Na ki tudja?

- tette fel a kérdést a posztoló egy tiszaújvárosi csoportban.

Tiszaújvárosban talált építmény
Megy a találgatás a Tiszaújvárosban talált építménnyel kapcsolatban
Forrás: Tiszaújváros MOST! facebook csoport

Ismeretlen eredetű, ami a vízparton áll Tiszaújvárosban

Szovjet "toj toj budi". 👍

- írta egy kommentelő vicceskedve.

Hogy hol van azt nem tudom..de ez egy robbantobúvohely..robbantáskor ebbe bujtak bele...pl:salakrobbantaskor..

- találgatott egy másik hozzászóló.

Az ország szinte minden állomásán fellelhető lőállás. De hidak mellett, régi gyárak, erőműveknél is szép számmal találhatóak ilyen Rákosi - Kádár korabeli relikviák 😀

A vasútállomás területén ,több ponton is vannak földbe süllyesztett lőállások

- ismertették többen valószínűleg az igazságot.


