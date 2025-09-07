szeptember 7., vasárnap

Tisza-adó

1 órája

Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányba kezdett

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#adóemelés

Országos kampányt hirdetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy mindenki megismerje a Tisza Párt titkolt adócsomagját. A belső iratok szerint 22 és 33 százalékos személyi jövedelemadót vezetnének be, amely már az átlag alatti kereseteket is súlyosan sújtaná.

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom közlése szerint a Tisza-adó brutális terheket róna minden magyar családra. A dokumentumokból kiderül: a párt többkulcsos, progresszív adórendszert akar, amelynek következményei messze túlmutatnak a magas keresetűeken. A tervek értelmében már a jóval átlag alatti bérből élőknek is többet kellene fizetniük.

tisza párt adóemelés
A Tisza párt adóemelése hatalmas terheket róna a magyar családokra

A mozgalom hangsúlyozza: Tarr Zoltán alelnök egy kiszivárgott felvételen maga is elismerte, hogy a terveket titkolják. Szavai – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – világosan mutatják a stratégiát: a választás előtt hallgatnak, utána megszorítanak.

Az Ellenállás Mozgalom szerint ez a magatartás a választók szándékos megtévesztése. Magyar Péterék közben maszatolják az ügyet, a baloldali médiumok pedig igyekeznek elhallgatni a beismerő szavakat. Éppen ezért indult országos figyelemfelhívó kampány, amelynek célja, hogy a Tisza-adó valódi súlyát mindenki megértse.

A kampány egyik legfontosabb eleme a frissen indított online kalkulátor. Ezzel bárki kiszámolhatja, mennyit venne el a fizetéséből a Tisza Párt terve. A számok jól mutatják, hogy a családok terhei drámaian megnövekednének.

A mozgalom összegzése szerint a Tisza Párt valójában megszorításokra építi politikáját, és eltitkolná ezt a választások előtt. A kampány célja, hogy ez ne maradjon titokban senki előtt.

 

 

