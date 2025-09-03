„A fiatalok nagyon figyeljenek" - borsodiak véleménye a Tisza adótervéről (videó)

Ezt mondták a miskolciak a Tisza Párt háromkulcsos szja tervére

„Felháborító!” Nemes egyszerűséggel így kezdte véleményének kifejtését a miskolci nyugdíjas. Nem érti, hogy mehetne el valakinek az esze annyira, hogy a Tisza Pártra szavazzon. Lányának anyagi biztonságát is félti, aki pedagógus és egyáltalán nem mindegy mennyi személyi jövedelemadó kerül levonásra a keresetéből.

Dudás Lászlónénak, egy másik miskolci lakosnak szintén volt hozzáfűzni valója a háromkulcsos szja tervezethez. Igaz nyugdíjas most már, de fontos üzenetet adott át a fiataloknak. Ő maga személyes elszenvedője volt egy korábbi többsávos adórendszernek, ahol már képtelenek voltak örülni egy prémiumnak, vagy jutalomnak, mert annak összege átemelte egy másik adósávba, amelynél a levonás akkora volt, hogy fizetésének több, mint a felét elvitte.

A Magyar Péterrel szorosan együttműködő Petsching Mária Zita közgazdász korábban már felhívta a figyelmet:

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […] Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani

- fogalmazott.