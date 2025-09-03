szeptember 3., szerda

Intő jel

1 órája

„A fiatalok nagyon figyeljenek" - borsodiak véleménye a Tisza adótervéről (videó)

Kiszivárgott a terv, ami nem vet túl jó fényt Magyar Péter pártjára. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének híréhez a borsodi embereknek is volt egy-két szava.

Boon.hu
Intenek a borsodi idősebbek attól, hogy a Tisza lehetőséget kapjon a háromsávos adó bevezetésére

Forrás: MW

Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is. Csak egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervére felháborodottan reagáltak a Borsodban élők.

Tisza Párt
A Tisza Párt háromkulcsos szja tervét felháborítónak tartja a miskolci hölgy Forrás: MW

Akár 33 százalék is lehet az szja?

A napvilágra került tervezet alapján Magyar Péterék csúnyán megbüntetnék azt a középosztályt, akik kiváló munkájuk és teljesítményüknek köszönhetően egy viszonylag jól fizető állásban elérik az évi 15 millió forint keresetet, ami azt jelentené számukra, hogy 33 százalék szja befizetésére kötelezné őket a Tisza Párt.

A terv a következő:

  • 5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,
  • a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Ezt mondták a miskolciak a Tisza Párt háromkulcsos szja tervére

„Felháborító!” Nemes egyszerűséggel így kezdte véleményének kifejtését a miskolci nyugdíjas. Nem érti, hogy mehetne el valakinek az esze annyira, hogy a Tisza Pártra szavazzon. Lányának anyagi biztonságát is félti, aki pedagógus és egyáltalán nem mindegy mennyi személyi jövedelemadó kerül levonásra a keresetéből.

Dudás Lászlónénak, egy másik miskolci lakosnak szintén volt hozzáfűzni valója a háromkulcsos szja tervezethez. Igaz nyugdíjas most már, de fontos üzenetet adott át a fiataloknak. Ő maga személyes elszenvedője volt egy korábbi többsávos adórendszernek, ahol már képtelenek voltak örülni egy prémiumnak, vagy jutalomnak, mert annak összege átemelte egy másik adósávba, amelynél a levonás akkora volt, hogy fizetésének több, mint a felét elvitte.

A Magyar Péterrel szorosan együttműködő Petsching Mária Zita közgazdász korábban már felhívta a figyelmet:

Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […] Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani

- fogalmazott.

A Központi Statisztikai Hivatal adataiból kiderült, hogy 2025 első félévében Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a bruttó átlagkereset 558 ezer 647 forint volt, ami a 15 százalékos kulcs mellett 83 ezer 797 forintos személyi jövedelemadót jelent, viszont ha megvalósulna a Tisza-csomag, akkor 93,735 ezer forintra emelkedne.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

