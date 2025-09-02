szeptember 2., kedd

Magyar Péter embere

54 perce

Sértegette a borsodi pedagógusokat, mégsem kér bocsánatot a Tisza Párt fővárosi képviselője

Egy borsodi tanárokról szóló lekezelő hangvételű kommentje miatt került össztűz alá a Tisza Párt egyik fővárosi képviselője. A nyilatkozat gyorsan lavinát indított el a közösségi médiában. Politikusok, pedagógusok és érdekvédők egyaránt elítélték a kijelentést. Megkerestük Barna Juditot.

Boon.hu

A Magyar Péter vezette Tisza Párt egyik budapesti képviselője a borsodi pedagógusok szellemi képességeit vonta kétségbe. "Onnan tudhatjuk, hogy nem igaz, hogy egy jobbos borsodi tanár is azt magyarázza, hogy igaz" – így szólt Barna Judit Annamária kommentje egy Tisza-adóról szóló cikk alatt. A kijelentés hatalmas felháborodást váltott ki. A boon.hu közölte Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökének, illetve Bajusz Gábor, a Fidesz miskolci önkormányzati képviselőjének reakcióját is.

A Tisza Párt képviselője nem kér bocsánatot.
A Tisza Párt képviselője a borsodi tanárokat gyalázta
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

A Tisza Párt képviselője nem reagál

A boon.hu e-mailben megkereste Barna Juditot, hogy megbánta-e a kijelentését, és bocsánatot kér-e érte. A politikus a cikk megjelenéséig nem reagált megkeresésünkre. A kommentet, amelyre a Tisza képviselője reagált, egy Tisza-adóval kapcsolatos cikk alatti komment váltotta ki. Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert, és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. A Tisza-adó leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná.

Így csökkenne a borsodi tanárok fizetése

A borsodi oktatásban dolgozók jelenleg bruttó 721 805 forintos átlagbérük után 108 271 forint személyi jövedelemadót fizetnek kedvezmények nélkül. Ha bevezetnék a progresszív rendszert, a 22 százalékos kulcs miatt havi szinten több tízezer forintos pluszteher jelentkezne. A Tisza-adó kalkulátor szerint az új adóval egy dolgozó havonta 129 630 forint SZJA-t fizetne, ami éves szinten 256 316 forint többletet jelentene. Négy év alatt ez az összeg már meghaladná az 1 millió forintot.

 

