Sértegette a borsodi pedagógusokat, mégsem kér bocsánatot a Tisza Párt fővárosi képviselője

A Tisza Párt képviselője nem reagál

A boon.hu e-mailben megkereste Barna Juditot, hogy megbánta-e a kijelentését, és bocsánatot kér-e érte. A politikus a cikk megjelenéséig nem reagált megkeresésünkre. A kommentet, amelyre a Tisza képviselője reagált, egy Tisza-adóval kapcsolatos cikk alatti komment váltotta ki. Ahogyan arról a boon.hu is beszámolt, egy kiszivárgott anyag szerint Magyar Péter pártja kormányra kerülése esetén eltörölné az egykulcsos adórendszert, és bevezetné a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót. A Tisza-adó leginkább a középosztályt és a családokat sújtaná.

Így csökkenne a borsodi tanárok fizetése

A borsodi oktatásban dolgozók jelenleg bruttó 721 805 forintos átlagbérük után 108 271 forint személyi jövedelemadót fizetnek kedvezmények nélkül. Ha bevezetnék a progresszív rendszert, a 22 százalékos kulcs miatt havi szinten több tízezer forintos pluszteher jelentkezne. A Tisza-adó kalkulátor szerint az új adóval egy dolgozó havonta 129 630 forint SZJA-t fizetne, ami éves szinten 256 316 forint többletet jelentene. Négy év alatt ez az összeg már meghaladná az 1 millió forintot.