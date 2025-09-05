3 órája
Így érintheti az építőipari dolgozók pénztárcáját a Tisza-adó - videóval!
Az elmúlt napok egyik legnagyobb felháborodását a Tisza Párt többkulcsos adóterve robbantotta ki. A Tisza-adó bevezetése a jelenlegi egykulcsos szja helyett progresszív rendszert hozna, amely jelentős változást okozna az építőiparban dolgozók fizetésében is.
Egy kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péter pártja háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be. A Tisza-adó szerint 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió között 22 százalékos lenne, 15 millió forint felett pedig 33 százalékot kellene fizetni.
A Tisza-adó miatt mindenképp kevesebb pénz marad az emberek zsebében
Azt gondolom, hogy ahhoz nem kell szakembernek lenni, hogy ezt valaki lássa. Ha az eddigi egykulcsos 15 százalék után bevezetik a sávos, többkulcsos rendszert, amelynek minden eleme vagy megegyezik vagy magasabb mint a 15 százalék, onnantól kezdve logikus, hogy több pénzt vonnak el adó formájában. Ez egyszerű matematika. Ha valamiből többet vonnak el mint eddig, akkor óhatatlanul kevesebb marad az emberek zsebében
– nyilatkozta Soós Attila közgazdász a boon.hu-nak.
Mennyi pénzt veszítenének az építőipari dolgozók a Tisza-adó miatt?
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 első negyedévében Borsod vármegyében az építőipari dolgozók nettó átlagbére 322 873 forint volt, ami bruttó 485 714 forintnak felel meg. Jelenleg a dolgozók 15 százalékos kulccsal havi 72 857 forint személyi jövedelemadót (szja) fizetnek mindenféle kedvezmény nélkül. A Tisza-adó bevezetésével éves szinten mintegy 58 ezer forinttal nőnének a terheik, mivel bérük egy része a 22 százalékos sávba esik. Ez négy év alatt több mint 230 ezer forintos veszteséget jelentene egy borsodi építőipari munkásnak.
Ha kíváncsi arra, hogy az ön bére mennyivel csökkenne, használja a Tisza-adó kalkulátort.
Veszélyben a munkaerő?
A fizetések csökkenése a szakértők szerint komoly következményekkel járhat:
- nőhet a feketemunka aránya,
- felgyorsulhat az elvándorlás más szektorokba vagy külföldre,
- lassulhat az építőipar fejlődése, ami az egész gazdaságra hatással lehet.
A Tisza-adó tehát nem csupán számokról szól, hanem családok megélhetéséről és akár a magyar építőipar jövőjéről is.

