Brutális fizetéscsökkenést okozna a mezőgazdaságban a Tisza-adó

A Tisza Párt a dokumentum alapján 5 millió forintos éves jövedelemig meghagyná a 15 százalékos adókulcsot. 5 és 15 millió forint között azonban már 22 százalékos, 15 millió felett pedig 33 százalékos adó lépne életbe. Ha a valós fizetésekre vetítjük a Tisza-adót, akkor látszik, hogy leginkább az átlagkeresetű dolgozók járnának rosszul.

A borsodi mezőgazdaságban dolgozók zsebét is mélyen érintené a Tisza-adó

Mit jelent a Tisza-adó a borsodi mezőgazdasági dolgozóknak?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 első negyedévében a mezőgazdaságban foglalkoztatottak nettó átlagbére Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 322 856 forint volt, ami bruttó 485 714 forintnak felel meg. Jelenleg ebből a bruttó bérből 72 857 forint személyi jövedelemadót kell befizetni kedvezmények nélkül. A Tisza-adó mellett ugyanennél a fizetésnél már 77 690 forintot vonnának le.

Ez éves szinten 58 ezer forintos veszteséget, négy év alatt pedig több mint 200 ezer forintos kiesést jelentene.

Azt gondolom, hogy ahhoz nem kell szakembernek lenni, hogy valaki lássa. Ha az eddigi egykulcsos 15 százalék után bevezetik a sávos, többkulcsos rendszert, amelynek minden eleme vagy megegyezik vagy magasabb mint a 15 százalék, onnantól kezdve logikus, hogy több pénzt vonnak el adó formájában. Ez egyszerű matematika. Ha valamiből többet vonnak el mint eddig, akkor óhatatlanul kevesebb marad az emberek zsebében

- nyilatkozta a boon.hu-nak Soós Attila közgazdász.

Átver a Tisza, és nem csak a mezőgazdaságban dolgozókat

A többkulcsos rendszer természetesen nem csak a mezőgazdaságban, hanem minden területen csökkentené a fizetéseket. Egy olyan kemény megszorító intézkedés körvonalazódik, amely a mindennapi emberek megélhetését nehezítené meg. Borsodban úgy érzik, a Tisza-adó nem a tehetőseket érintené, hanem azokat a munkavállalókat, akik eddig is pontosan befizették adójukat, és akiknek minden forint számít. Az új rendszer tehát inkább elvenne a középrétegtől, semmint hogy a gazdagok terheit növelné.