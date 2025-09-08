szeptember 8., hétfő

Tisza-adó

1 órája

Családok ezreinek jövője forog kockán a Tisza Párt adóterve miatt - videóval

Tisza Párt#Tisza-adó#Koncz Zsófia

A Tisza Párt kiszivárgott adóterve szerint háromkulcsos rendszer váltaná a jelenlegi 15 százalékos szja-t. Koncz Zsófia államtitkár szerint a Tisza-adó családok számára több százezer forintos veszteséget jelentene.

Boon.hu

A Tisza Párt adóügyi elképzeléseiben az eddigi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett egy háromsávos rendszer szerepel. Évi 5 millió forintig maradna a 15 százalék, 5 és 15 millió forint között 22 százalékot, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékot kellene fizetni. A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia a TV2 Mokka című műsorában arról beszélt, hogy a Tisza-adó nagyjából négy millió ember számára jelentene súlyos veszteséget, egyes családok esetében akár félmillió forinttal is csökkenhetne az éves jövedelem.

tisza-adó
A Tisza-adó súlyosan érintené a magyar családokat - Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár
Forrás: Facebook/Koncz Zsófia

A Tisza-adó tönkreteheti a családokat

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár szerint a Tisza adóterve családok életét alapjaiban érintené. „Már havi bruttó 400 ezer forint jövedelem felett mindenki 15 százalék helyett 22 százalékot fizetne. Nagyjából négy millió ember járna ezzel nagyon rosszul” – mondta a Mokka műsorában. Az államtitkár arra figyelmeztetett, hogy a többkulcsos adó bevezetése mellett a családi adókedvezmények és a családtámogatások felülvizsgálata is szerepel a tervekben. 

Egy kereset esetében ez több százezer forintos veszteséget jelentene évente, két keresős családoknál pedig akár félmillió forint mínuszt is. És ez még csak az adóemelkedés, nem számolva a családi adókedvezmény vagy az édesanyák szja-mentességének esetleges megszüntetésével 

– hangsúlyozta.

Egyszer már megtörtént

Koncz Zsófia párhuzamot vont a 2002 utáni időszakkal is, amikor – szavai szerint – egy teljesen más irány kezdődött el a családok számára.

 2002 után egy és két gyereknél elvették a családi adókedvezményt, három gyereknél is lecsökkentették, és az otthonteremtési támogatásokat is megszüntették.

A politikus szerint a mostani tervek nagyon komoly számokkal fenyegetnek, és a legaggasztóbb, hogy mindez olyan szövegkörnyezetben hangzott el, hogy erről most még nem szabad beszélni, hanem majd ha megnyerik a választást, akkor már mindent lehet.

 

