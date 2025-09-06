Így csap le a fizetésekre a Tisza-adó: hegesztők, pékek és varrónők lehetnek a nagy vesztesei

A Tisza Párt többkulcsos adóterve az utóbbi napokban komoly vihart kavart. A jelenlegi egykulcsos, tizenöt százalékos személyi jövedelemadó helyett a Tisza-adóval háromsávos rendszer jönne. Ötmillió forint éves jövedelemig maradna a tizenöt százalék, öt és tizenöt millió forint között huszonkét százalék lenne az elvonás, míg tizenöt millió forint felett már harminchárom százalékot kellene fizetni.

A feldolgozóiparban is brutális bércsökkenést okozna a Tisza-adó

Mit jelent a Tisza-adó egy feldolgozóipari dolgozónak?

A Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2025 első negyedévében a feldolgozóiparban dolgozók nettó átlagbére 467 697 forint volt. Ez bruttóban 703 759 forintnak felel meg. Jelenleg egy ilyen bér után 106 564 forint személyi jövedelemadót kell befizetni havonta, ha a dolgozó nem kap semmilyen kedvezményt. A Tisza-adó bevezetésével ugyanez az összeg 125 660 forintra nőne. Ez éves szinten 240 158 forinttal több elvonást jelentene. Négy év alatt a veszteség közel egymillió forint. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság

– fogalmazott a szakértő.

Fekete munka és elvándorlás a láthatáron

A szakértők szerint a Tisza-adó nem csak a családi kasszát apasztja, hanem veszélyes következményekkel is járhat. Ha a feldolgozóiparban dolgozó hegesztők, varrónők vagy pékek keresete csökken, könnyen nőhet a feketemunka aránya, sokan pedig inkább külföldön próbálnának szerencsét. A Tisza-adó a magyar feldolgozóipar gerincét adó munkások megélhetését kockáztatja, és hosszú távon az egész ágazat jövőjét is veszélybe sodorhatja.