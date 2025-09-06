szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

29°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Többkulcsos adózás

1 órája

Így csap le a fizetésekre a Tisza-adó: hegesztők, pékek és varrónők lehetnek a nagy vesztesei

Címkék#Tisza-adó#adókulcs#feldolgozóipar

Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak. Hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének.

Boon.hu

A Tisza Párt többkulcsos adóterve az utóbbi napokban komoly vihart kavart. A jelenlegi egykulcsos, tizenöt százalékos személyi jövedelemadó helyett a Tisza-adóval háromsávos rendszer jönne. Ötmillió forint éves jövedelemig maradna a tizenöt százalék, öt és tizenöt millió forint között huszonkét százalék lenne az elvonás, míg tizenöt millió forint felett már harminchárom százalékot kellene fizetni.

tisza-adó
A feldolgozóiparban is brutális bércsökkenést okozna a Tisza-adó
Fotó: Monty Rakusen / Forrás: Getty Images/A fotó illusztráció

Mit jelent a Tisza-adó egy feldolgozóipari dolgozónak?

A Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 2025 első negyedévében a feldolgozóiparban dolgozók nettó átlagbére 467 697 forint volt. Ez bruttóban 703 759 forintnak felel meg. Jelenleg egy ilyen bér után 106 564 forint személyi jövedelemadót kell befizetni havonta, ha a dolgozó nem kap semmilyen kedvezményt. A Tisza-adó bevezetésével ugyanez az összeg 125 660 forintra nőne. Ez éves szinten 240 158 forinttal több elvonást jelentene. Négy év alatt a veszteség közel egymillió forint. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság

 – fogalmazott a szakértő.

Fekete munka és elvándorlás a láthatáron

A szakértők szerint a Tisza-adó nem csak a családi kasszát apasztja, hanem veszélyes következményekkel is járhat. Ha a feldolgozóiparban dolgozó hegesztők, varrónők vagy pékek keresete csökken, könnyen nőhet a feketemunka aránya, sokan pedig inkább külföldön próbálnának szerencsét. A Tisza-adó a magyar feldolgozóipar gerincét adó munkások megélhetését kockáztatja, és hosszú távon az egész ágazat jövőjét is veszélybe sodorhatja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu