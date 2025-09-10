Gyárban dolgozik? Így apadna a fizetése a Tisza-adótól

A Tisza Párt adóterve háromsávos rendszert vezetne be a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó helyett. Ez elsőre igazságosnak tűnhet, de a számok mást mutatnak. A Tisza-adó adókulcsai minden sávban magasabbak lennének, vagyis többet vonnának el a fizetésekből.

A gyárakban dolgozók fizetése jelentősen apadna a Tisza-adótól

Fotó: Vajda János / Forrás: MW/ A fotó illusztráció!

A Tisza-adó a gyárakban dolgozók is megéreznék

A tervezett adórendszer legnagyobb vesztesei azok a munkások lennének, akik gyárakban, üzemekben dolgoznak, és tisztességes, de korántsem kiugró jövedelmet visznek haza. A gyárakban dolgozók mind érzékelhető veszteséggel számolhatnának már az első hónapoktól.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mennyi a különbség?

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint Borsodban a feldolgozóiparban – vagyis a gyárakban dolgozóknak is – az átlagos nettó keresete 2025 első negyedévében 467 697 forint volt, ami bruttóban 703 759 forintnak felel meg. Jelenleg ekkora bér után havonta 106 564 forint személyi jövedelemadót kell fizetni, ha valakinek nincs semmilyen kedvezménye.

A Tisza-adóval ugyanez az összeg már 125 660 forint lenne. Ez havonta több mint 19 ezer forint mínuszt jelent, éves szinten pedig 240 158 forinttal kevesebb maradna a a dolgozók pénztárcájában. Ha valaki négy éven át ennyit keres, akkor közel egymillió forintot veszít az új rendszer miatt.

A kőkemény valóság, hogy átver a Tisza

A szakértők attól tartanak, hogy a csökkenő fizetések miatt sokan feketemunkára kényszerülhetnek, mások pedig külföldön keresnének jobb lehetőséget. Ez nemcsak az érintett dolgozók életét nehezítené meg, hanem hosszabb távon a magyar munkaerőpiacot és a hazai termelést is megrendítheti. A Tisza-adó tehát nemcsak az egyéni pénztárcákból emésztene fel jelentős összegeket, hanem az egész gazdaság jövőjét kockáztatná.