szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
El akarták titkolni

1 órája

A Tisza-adó a dolgozó embereket sújtaná

Címkék#Tisza-adó#teher#Csöbör Katalin#Magyar Péter

"Kibújt a szög a zsákból, a Tisza Párt jelentős adóemelést tervez kormányra kerülése esetén, ami súlyos terheket róna közvetlenül több millió magyar dolgozóra, közvetve pedig szinte minden magyart érintene!" - nyilatkozta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a Tisza-adóról

Boon.hu

A Tisza Párt a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be. A Tisza-adó sokak számára azt jelentené, hogy csökken a fizetése. 

Tisza-adó
"A Tisza-adó a dolgozó embereket sújtaná" - nyilatkozta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
Forrás: Csöbör Katalin

Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 01. számú választókerületének országgyűlési képviselője nyilatkozott portálunknak a Tisza-adóval kapcsolatban. 

A Tisza-adó nem más, mint egy húsba vágó adóteher

"Magyar Péterék eddig mélyen hallgattak erről, mert pontosan tudják, hogy ha elmondják, mennyit vennének ki a magyarok zsebéből, senki nem szavazna rájuk. El akarták titkolni, de lebuktak! A Tisza-adó nem más, mint egy húsba vágó adóteher, amelyen keresztül megsarcolnák a dolgozókat. A többkulcsos adózás bevezetése és a kedvezmények – mint a családi adókedvezmény, a fiatalok vagy a gyermekes anyák adómentességének – szűkítése vagy eltörlése miatt alig lenne olyan, akinek ne csökkenne a kézhez kapott fizetése" - nyilatkozta az országgyűlési képviselő

A döbbenetes számok

A számítások szerint a Tisza-adó közvetlenül akár 4 millió magyart is érintene. Hogy mit jelent ez egyes szakmák esetében konkrét számokra lebontva?

  • Egy átlagfizetés után havonta 20 000 forinttal, évente 240 000 forinttal kevesebb maradna a családoknál.
  • A pedagógusok és az ápolók évi 360 000 és 276 000 forintot veszítenének.
  • A katonák vesztesége pedig elérné az évi 468 000 forintot.
  • A legmegdöbbentőbb szám azonban az orvosoké: ők évi több mint 3 millió forintot, egészen pontosan 3 168 000 forintot veszítenének, amennyiben Magyar Péterék nyernék a 2026-os parlamenti választást, és utána bevezetnék a Tisza-adót.

Felháborító és elfogadhatatlan

„Ez a terv a magyar emberek megbüntetéséről szól. A Tisza nem építeni akarja az országot, hanem a dolgozóktól elvenni a keresetüket. Ez teljességgel felháborító és elfogadhatatlan! Egy felelős politikai erő nem titkolja el a terveit, és nem veszélyezteti a családok megélhetését. Én nem tudok csendben maradni, amikor azt látom, hogy a magyar emberek jövője, megélhetése, biztonsága kerül veszélybe. Nem engedhetjük, hogy a kasszakulcs olyanok kezébe kerüljön, akik sunyi módon titkolóznak, majd terveik szerint megszorítanának! A magyar dolgozók nem érdemelnek kevesebbet – épp ellenkezőleg. Tisztességes munkáért tisztességes bért. Ez az, amit meg kell védenünk! Ez az, amiből nem engedünk! Ez az, amiért dolgozom!” -  hangsúlyozta Csöbör Katalin

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu