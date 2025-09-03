A Tisza Párt a kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetne be. A Tisza-adó sokak számára azt jelentené, hogy csökken a fizetése.

"A Tisza-adó a dolgozó embereket sújtaná" - nyilatkozta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő

Forrás: Csöbör Katalin

Csöbör Katalin, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye 01. számú választókerületének országgyűlési képviselője nyilatkozott portálunknak a Tisza-adóval kapcsolatban.

A Tisza-adó nem más, mint egy húsba vágó adóteher

"Magyar Péterék eddig mélyen hallgattak erről, mert pontosan tudják, hogy ha elmondják, mennyit vennének ki a magyarok zsebéből, senki nem szavazna rájuk. El akarták titkolni, de lebuktak! A Tisza-adó nem más, mint egy húsba vágó adóteher, amelyen keresztül megsarcolnák a dolgozókat. A többkulcsos adózás bevezetése és a kedvezmények – mint a családi adókedvezmény, a fiatalok vagy a gyermekes anyák adómentességének – szűkítése vagy eltörlése miatt alig lenne olyan, akinek ne csökkenne a kézhez kapott fizetése" - nyilatkozta az országgyűlési képviselő

A döbbenetes számok

A számítások szerint a Tisza-adó közvetlenül akár 4 millió magyart is érintene. Hogy mit jelent ez egyes szakmák esetében konkrét számokra lebontva?

Egy átlagfizetés után havonta 20 000 forinttal, évente 240 000 forinttal kevesebb maradna a családoknál.

A pedagógusok és az ápolók évi 360 000 és 276 000 forintot veszítenének.

A katonák vesztesége pedig elérné az évi 468 000 forintot.

A legmegdöbbentőbb szám azonban az orvosoké: ők évi több mint 3 millió forintot, egészen pontosan 3 168 000 forintot veszítenének, amennyiben Magyar Péterék nyernék a 2026-os parlamenti választást, és utána bevezetnék a Tisza-adót.

Felháborító és elfogadhatatlan

„Ez a terv a magyar emberek megbüntetéséről szól. A Tisza nem építeni akarja az országot, hanem a dolgozóktól elvenni a keresetüket. Ez teljességgel felháborító és elfogadhatatlan! Egy felelős politikai erő nem titkolja el a terveit, és nem veszélyezteti a családok megélhetését. Én nem tudok csendben maradni, amikor azt látom, hogy a magyar emberek jövője, megélhetése, biztonsága kerül veszélybe. Nem engedhetjük, hogy a kasszakulcs olyanok kezébe kerüljön, akik sunyi módon titkolóznak, majd terveik szerint megszorítanának! A magyar dolgozók nem érdemelnek kevesebbet – épp ellenkezőleg. Tisztességes munkáért tisztességes bért. Ez az, amit meg kell védenünk! Ez az, amiből nem engedünk! Ez az, amiért dolgozom!” - hangsúlyozta Csöbör Katalin.