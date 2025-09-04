„A gyerekeim és az unokáim jövőjéért aggódom” – egyre többen emelik fel a hangjukat a Tisza-adó ellen (videó)

Kiszivárgott egy terv, ami nem vet túl jó fényt Magyar Péter pártjára. A tervek szerint évi ötmillió forint kereset alatt maradna a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalék vonatkozna. Ha a valós fizetésekhez mérjük a Tisza-adót, akkor a vesztesek az átlagemberek lennének. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének híréhez a miskolci embereknek is volt egy-két szava.

Magyar Péter pártjának terve, a Tisza-adó aggodalmat kelt a miskolciakban

Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: Pesti Srácok

A Tisza-adó mindenki zsebéből kivenne

Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Miskolcon is. Csak egy szűk réteg maradna ott, ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervére felháborodottan reagáltak a Miskolcon élők.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Megnyirbálná az egészségügyet a tervezett adóemelés

Albert György, 78 éves miskolci nyugdíjas évtizedeket dolgozott az egészségügyben. Határozott véleménye van Magyar Péterről.

Felkapaszkodott arra a bizonyos uborkafára, és azt hiszi, hogy az ebből szerzett előnyöknek köszönhetően mindenféle dolgot megengedhet magának. A megnyilvánulásai véletlenül sem a magyarság érdekében történnek, hanem egyéni érdekekből. Úgy érzem a brüsszeli vezetéstől ered a ő vezérlése.

A tervezett személyi jövedelemadó emelés szerinte minden eddigi eredményt visszavetne.