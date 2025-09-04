szeptember 4., csütörtök

„A gyerekeim és az unokáim jövőjéért aggódom” – egyre többen emelik fel a hangjukat a Tisza-adó ellen (videó)

A miskolciak szerint a háromkulcsos adó bevezetése súlyosan érintené a dolgozókat és a családokat. A Tisza-adó gondolata már most komoly indulatokat vált ki.

Boon.hu
Megulesz Terézia aggódik a gyermekeiért és az unokáiért

Forrás: MW

Kiszivárgott egy terv, ami nem vet túl jó fényt Magyar Péter pártjára. A tervek szerint évi ötmillió forint kereset alatt maradna a 15 százalékos személyi jövedelemadó kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalék vonatkozna. Ha a valós fizetésekhez mérjük a Tisza-adót, akkor a vesztesek az átlagemberek lennének. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének híréhez a miskolci embereknek is volt egy-két szava.

tisza-adó, magyar péter, miskolc
Magyar Péter pártjának terve, a Tisza-adó aggodalmat kelt a miskolciakban
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: Pesti Srácok

A Tisza-adó mindenki zsebéből kivenne

Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Miskolcon is. Csak egy szűk réteg maradna ott, ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervére felháborodottan reagáltak a Miskolcon élők.

Megnyirbálná az egészségügyet a tervezett adóemelés

Albert György, 78 éves miskolci nyugdíjas évtizedeket dolgozott az egészségügyben. Határozott véleménye van Magyar Péterről.

Felkapaszkodott arra a bizonyos uborkafára, és azt hiszi, hogy az ebből szerzett előnyöknek köszönhetően mindenféle dolgot megengedhet magának. A megnyilvánulásai véletlenül sem a magyarság érdekében történnek, hanem egyéni érdekekből. Úgy érzem a brüsszeli vezetéstől ered a ő vezérlése.

A tervezett személyi jövedelemadó emelés szerinte minden eddigi eredményt visszavetne. 

Mivel az egészségügyben dolgoztam, tudom milyen alacsonyak voltak a bérek húsz évvel ezelőtt. Elkezdődött az egészségügyben dolgozók bérrendezése, és ezt nyirbálná meg a Tisza-adó. Éppen ezért felháborítónak tartom azokat a kiszivárgott értesüléseket, hogy milyen emelésekre készülnek.

A miskolciak aggódnak a gyermekeik, unokáik jövőjéért

A diósgyőri játszótéren találkoztunk Megulesz Teréziával. A nyugdíjas nő hangsúlyozta, hogy egyetlen politikai pártnak sem a tagja, de figyelemmel kíséri a mindennapi dolgokat.

Azért érdekel a személyi jövedelemadó növelése, mert van két gyermekem és négy unokám és az ő jövőjükért aggódom.

Arról, hogy a Tisza-adó mennyi pénzt venni ki a miskolciak zsebéből, Hollósy András alpolgármester nyilatkozott a boon.hu-nak.

 

boon.hu video

