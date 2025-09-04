Így sújtaná a miskolciakat a Tisza-adó

A tervek szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos kulcs, ötmillió és tizenöt millió között 22 százalék adót kellene fizetni havonta, míg a tizenöt millió feletti jövedelmekre 33 százalék vonatkozna. Ha a valós fizetésekhez mérjük a Tisza-adót, akkor a vesztesek nem a gazdagok, hanem az átlagemberek lennének.

A Tisza-adó százezrekkel rövidítené meg a miskolci családokat is - nyilatkozta Hollósy András alpolgármester

Forrás: Facebook/Hollósy András

A Tisza-adó kemény megszorítást jelentene a miskolciaknak

A Tisza-adó bevezetése kemény megszorítást jelentene a miskolciaknak és a környéken élőknek. Nem a felső tízezret, hanem a hétköznapi dolgozókat sújtaná a leginkább

– nyilatkozta a boon.hu-nak Hollósy András, Miskolc alpolgármestere. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal friss adatai szerint 2025 első félévében a miskolci járásban dolgozók nettó átlagbére 439 565 forint volt, ami bruttó 661 ezer forintnak felel meg.

Jelenleg ebből a bérből 99 150 forint személyi jövedelemadót kell befizetni kedvezmények nélkül. A Tisza-adóval ugyanez az összeg már 116 253 forintra nőne

– ismertette az alpolgármester.

Ez havi szinten több mint 17 ezer forintos különbséget, éves szinten pedig 205 240 forintos mínuszt jelentene. Négy év alatt ez már meghaladná a 800 ezer forintot, vagyis majdnem egyhavi teljes bért vinnének el a miskolci családoktól.

Átverés az igazságosság zászlója alatt

A tervezett rendszer nemcsak a miskolciakat, hanem az egész ország középosztályát sújtaná. Hollósy András szerint a hangzatos politikai ígéretek mögött valójában egy megszorítócsomag rejtőzik.

Miközben igazságosságról beszélnek, a valóságban pont azoktól vennének el, akiknek eddig is minden fillér számított. Ez egy átverés, amely a tisztességesen adózó középosztályt büntetné

– fogalmazott az alpolgármester. A progresszív adórendszer így nemhogy segítené a társadalmi igazságosságot, hanem épp a hétköznapi emberek mindennapjait nehezítené meg.

2024. október 4-én arra esküdtünk fel a miskolci közgyűlésben, hogy Miskolcért és a miskolciakért fogunk dolgozni. Éppen ezért nem fogjuk hagyni, hogy ilyen megszorítócsomag sújtsa a miskolciakat

– zárta szavait Hollósy András.