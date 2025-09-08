Duzzad azok száma, akik nemet mondanak a Tisza Párt terveire Borsodban is! (videó)

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tisza-adó átverés, Magyar Péter fűt-fát ígér egyesek szerint

Egy nyugdíjas gépészmérnök ütős érvekkel támasztotta alá véleményét. Véleménye szerint Magyar Péter már annyi mindent ígért, pontosabban csak két dolgot: a fűt és a fát. A tervéhez pénz kell és Brüsszel nem az az intézmény, ami MP ígéreteit finanszírozni fogja, hiszen ez senkinek sem lenne jó. Ezzel szemben a nemzeti kormány annyi mindent végigvitt, tett a magyarokért, hogy felsorolni is nehéz, azért néhány példát említett:

egymillió munkahelyet teremtett egy 10 milliós országban

az a rengeteg fejlesztés, csak itt Borsodban

a nyugdíjemelések

az orvos fizetések rendezése

utazási kedvezmények

Az általunk megkérdezett járókelők közül van, aki felháborítónak nevezte a többsávos szja tervét, másnak élénk emléke van arról, mennyire rosszul járt és mennyit csökkent a jövedelme emiatt a múltban, így köszöni szépen nem kér még egyszer belőle. Többen féltik a családjukat, az aktív keresőket, a középosztályt Magyar Péter terveitől.

Akár 33 százalék is lehet az szja?

A terv a következő:

5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,

az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,

a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

