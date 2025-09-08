szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

20°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Duzzad azok száma, akik nemet mondanak a Tisza Párt terveire Borsodban is! (videó)

Címkék#boon video#Borsod#Tisza Párt#adóemelés#Miskolc#Magyar Péter

Sokakat nem lehet megvezetni. A Tisza-adó terve és egyéb ígéretek egyre több borsodi szerint átverés.

Boon.hu

A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének terve, a Tisza-adó sok borsodit meghökkentett, sőt megrémített. Az emberek féltik a családjukat és saját magukat is attól, hogy jövedelmük drasztikus csökkenésével kell számolniuk, ha Magyar Péter pártja hatalomra jutna. Az általunk megkérdezett járókelők egyhangúan elutasítják a nonszensz tervet és egyre többen vannak.

tisza-adó
Nemet mondanak a Tisza-adó tervére a megkérdezett borsodiak Forrás: Tripadvisor

Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is. Csak egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervét remélik, hogy nem fogják tudni megvalósítani.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tisza-adó átverés, Magyar Péter fűt-fát ígér egyesek szerint

Egy nyugdíjas gépészmérnök ütős érvekkel támasztotta alá véleményét. Véleménye szerint Magyar Péter már annyi mindent ígért, pontosabban csak két dolgot: a fűt és a fát. A tervéhez pénz kell és Brüsszel nem az az intézmény, ami MP ígéreteit finanszírozni fogja, hiszen ez senkinek sem lenne jó. Ezzel szemben a nemzeti kormány annyi mindent végigvitt, tett a magyarokért, hogy felsorolni is nehéz, azért néhány példát említett:

  • egymillió munkahelyet teremtett egy 10 milliós országban
  • az a rengeteg fejlesztés, csak itt Borsodban
  • a nyugdíjemelések
  • az orvos fizetések rendezése
  • utazási kedvezmények

Az általunk megkérdezett járókelők közül van, aki felháborítónak nevezte a többsávos szja tervét, másnak élénk emléke van arról, mennyire rosszul járt és mennyit csökkent a jövedelme emiatt a múltban, így köszöni szépen nem kér még egyszer belőle. Többen féltik a családjukat, az aktív keresőket, a középosztályt Magyar Péter terveitől.

Akár 33 százalék is lehet az szja?

A terv a következő:

  • 5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,
  • a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu