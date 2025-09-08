2025.09.08. 19:13
Duzzad azok száma, akik nemet mondanak a Tisza Párt terveire Borsodban is! (videó)
Sokakat nem lehet megvezetni. A Tisza-adó terve és egyéb ígéretek egyre több borsodi szerint átverés.
A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének terve, a Tisza-adó sok borsodit meghökkentett, sőt megrémített. Az emberek féltik a családjukat és saját magukat is attól, hogy jövedelmük drasztikus csökkenésével kell számolniuk, ha Magyar Péter pártja hatalomra jutna. Az általunk megkérdezett járókelők egyhangúan elutasítják a nonszensz tervet és egyre többen vannak.
Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is. Csak egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervét remélik, hogy nem fogják tudni megvalósítani.
„A fiatalok nagyon figyeljenek" - borsodiak véleménye a Tisza adótervéről (videó)
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A Tisza-adó átverés, Magyar Péter fűt-fát ígér egyesek szerint
Egy nyugdíjas gépészmérnök ütős érvekkel támasztotta alá véleményét. Véleménye szerint Magyar Péter már annyi mindent ígért, pontosabban csak két dolgot: a fűt és a fát. A tervéhez pénz kell és Brüsszel nem az az intézmény, ami MP ígéreteit finanszírozni fogja, hiszen ez senkinek sem lenne jó. Ezzel szemben a nemzeti kormány annyi mindent végigvitt, tett a magyarokért, hogy felsorolni is nehéz, azért néhány példát említett:
- egymillió munkahelyet teremtett egy 10 milliós országban
- az a rengeteg fejlesztés, csak itt Borsodban
- a nyugdíjemelések
- az orvos fizetések rendezése
- utazási kedvezmények
Az általunk megkérdezett járókelők közül van, aki felháborítónak nevezte a többsávos szja tervét, másnak élénk emléke van arról, mennyire rosszul járt és mennyit csökkent a jövedelme emiatt a múltban, így köszöni szépen nem kér még egyszer belőle. Többen féltik a családjukat, az aktív keresőket, a középosztályt Magyar Péter terveitől.
Akár 33 százalék is lehet az szja?
A terv a következő:
- 5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,
- az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,
- a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra
a személyi jövedelemadó mértéke.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Demeter Zoltán a Tisza-adóról: a Tisza-párt képviselői felelőtlenül nyilatkoznak
Brutális adóemelést tervez a Tisza Párt – a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampányba kezdettA mozgalom szerint a Tisza Párt elhallgatja valódi terveit. A családokra 22 és 33 százalékos adóemelés várna.
Kötcse nem kért a Tisza hergeléséből, Orbán Viktor már a beszédjére készül
boon.hu video
- Nem fogja elhinni! Kipakolták Miskolcon a műemlék vármegyeházát - képekkel, videóval
- Pálinkafőzdét csináltak a borsodi mesekastélyból, ami odabent történik, a világon is egyedülálló – fotókkal, videóval!
- Levelet írt az MLSZ-nek, a válasz után pezsgőt bonthatott + fotók, videó
- Mostantól egyetlen érintéssel feltárulnak a múlt titkai a miskolci temetőkben
- Leszakadt az ég Borsod-Abaúj-Zemplénben, villámárvizek veszélyeztetik vármegyénket + fotók, videók