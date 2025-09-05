szeptember 5., péntek

Koppanás

59 perce

„Magyar Péter annyi mindent ígért már, pontosabban két dolgot: fűt meg fát” – értelmiségiek az adótervről (videó)

Tisza Párt#értelmiség#középosztály#szja#Magyar Péter

Hibát vétett Magyar Péter pártja. A Tisza-adó terve kiszivárgott és elképednek rajta a választók Borsodban is.

Boon.hu

A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének terve, a Tisza-adó sok borsodit meghökkent, sőt megrémít. Az emberek féltik a családjukat és saját magukat is attól, hogy jövedelmük drasztikus csökkenésével kell számolniuk, ha Magyar Péter pártja hatalomra jutna. Az általunk megkérdezett járókelők egyhangúan elutasítják a nonszensz tervet.

Tisza-adó
A Tisza-adó nem igazságos és Magyar Péterekkel tele a padlás - vallja az értelmiségi nyugdíjas Forrás: MW 

Sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is. Csak egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adó fizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervét remélik, hogy nem fogják tudni megvalósítani.

A Tisza-adót finanszírozni is kell, de Brüsszel nem fogja

Egy nyugdíjas gépészmérnök ütős érvekkel támasztotta alá véleményét. Véleménye szerint Magyar Péter már annyi mindent ígért, pontosabban csak két dolgot: a fűt és a fát. A tervéhez pénz kell és Brüsszel nem az az intézmény, ami MP ígéreteit finanszírozni fogja, hiszen ez senkinek sem lenne jó. Ezzel szemben a nemzeti kormány annyi mindent végigvitt, tett a magyarokért az elmúlt 15 évben, hogy felsorolni is nehéz, azért néhány példát említett:

  • egymillió munkahelyet teremtett egy 10 milliós országban
  • az a rengeteg fejlesztés, csak itt Borsodban
  • a nyugdíjemelések
  • az orvos fizetések rendezése
  • utazási kedvezmények
  • pedagógus bérek rendezése

Az emberek a jóhoz hozzászoknak és már természetesnek is veszik – mondja. Tarr Zoltán kiszivárgott beszédével kapcsolatban úgy véli, hogy vagy szabályt sértett „a kiugrott pap” , vagy elszólta magát, ami szintén azt jelenti, hogy nem politikus, mert politikus ilyet nem mond, semmilyen, akár bizalmas körben.

A vélemény szerint szinte képtelenség olyan adórendszert kitalálni, amit mindenki szeretne, mert az általános vélekedés szerint a legjobb az, ha más fizet, nekem ne kelljen. De mindenképpen kompromisszumra kell törekedni, hogy ne a középosztályról legyen egy újabb bőr lehúzva, de közben az országnak is legyen bevétele a személyi jövedelemadókból, mert arra is szükség van.

Akár 33 százalék is lehet az szja?

A napvilágra került tervezet alapján Magyar Péterék csúnyán megbüntetnék azt a középosztályt, akik kiváló munkájuk és teljesítményüknek köszönhetően egy viszonylag jól fizető állásban elérik az évi 15 millió forint keresetet, ami azt jelentené számukra, hogy 33 százalék szja befizetésére kötelezné őket a Tisza Párt.

A terv a következő:

  • 5 millió forint alatti résznél maradna 15 százalékos,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél megnőne 22 százalékra,
  • a 15 millió forint feletti résznél pedig megugrana 33 százalékra
  • a személyi jövedelemadó mértéke.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

