„Magyar Péter annyi mindent ígért már, pontosabban két dolgot: fűt meg fát” – értelmiségiek az adótervről (videó)

A Tisza-adót finanszírozni is kell, de Brüsszel nem fogja

Egy nyugdíjas gépészmérnök ütős érvekkel támasztotta alá véleményét. Véleménye szerint Magyar Péter már annyi mindent ígért, pontosabban csak két dolgot: a fűt és a fát. A tervéhez pénz kell és Brüsszel nem az az intézmény, ami MP ígéreteit finanszírozni fogja, hiszen ez senkinek sem lenne jó. Ezzel szemben a nemzeti kormány annyi mindent végigvitt, tett a magyarokért az elmúlt 15 évben, hogy felsorolni is nehéz, azért néhány példát említett:

egymillió munkahelyet teremtett egy 10 milliós országban

az a rengeteg fejlesztés, csak itt Borsodban

a nyugdíjemelések

az orvos fizetések rendezése

utazási kedvezmények

pedagógus bérek rendezése

Az emberek a jóhoz hozzászoknak és már természetesnek is veszik – mondja. Tarr Zoltán kiszivárgott beszédével kapcsolatban úgy véli, hogy vagy szabályt sértett „a kiugrott pap” , vagy elszólta magát, ami szintén azt jelenti, hogy nem politikus, mert politikus ilyet nem mond, semmilyen, akár bizalmas körben.

A vélemény szerint szinte képtelenség olyan adórendszert kitalálni, amit mindenki szeretne, mert az általános vélekedés szerint a legjobb az, ha más fizet, nekem ne kelljen. De mindenképpen kompromisszumra kell törekedni, hogy ne a középosztályról legyen egy újabb bőr lehúzva, de közben az országnak is legyen bevétele a személyi jövedelemadókból, mert arra is szükség van.