Így vágná haza a fizetéseket a kereskedelemben a Tisza-adó

Az elmúlt napokban robbant a bomba. Kiszivárgott, hogy a Tisza Párt háromsávos személyi jövedelemadót vezetne be, ami egyértelműen több pénzt venne ki a dolgozók zsebéből. A Tisza-adó tervezete szerint évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, de 5 és 15 millió között már 22 százalékot, 15 millió felett pedig 33 százalékot kellene fizetni.

A Tisza-adó megnyirbálná a kereskedelemben dolgozók bérét is

Tisza-adó: kevesebb bér a dolgozóknak

Soós Attila közgazdász szerint a következmények egyértelműek.

Ehhez nem kell közgazdásznak lenni: ha a jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett magasabb sávokat vezetnek be, abból logikusan következik, hogy több pénzt vonnak el, és kevesebb marad a dolgozók zsebében. Ez egyszerű matematika

– mondta a szakértő a boon.hu-nak.

Mit jelent ez egy átlagos bolti dolgozónak?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss statisztikái szerint Borsodban 2025 első negyedévében a kereskedelemben dolgozók nettó átlagbére 319 ezer forint körül alakult. Ez bruttóban nagyjából 480 ezer forintnak felel meg.

Ma még egy ilyen bér után havi 71 955 forint személyi jövedelemadót kell fizetni. A Tisza-adóval ez az összeg 76 367 forintra nőne. Elsőre talán nem tűnik óriásinak a különbség, de éves szinten közel 53 ezer forint mínuszt jelentene, négy év alatt pedig már több mint 200 ezer forintot bukna a dolgozó.



Már most is nehéz kijönni a fizetésből. Két gyereket nevelek. Így is sok a levonás, nem tudom, mi lenne, ha a keresetem még tovább csökkenne. Ez az adóterv nekünk egyenesen katasztrófa lenne

– fakadt ki egy vidéki kisbolt dolgozója.

Fekete munka és elvándorlás?

A szakértők szerint a Tisza-adó nemcsak a családok kasszáját terhelné, hanem az egész munkaerőpiacot is felbolygathatja. Ha kevesebb marad a fizetésből, nőhet a feketemunka aránya, sokan más szektorba menekülhetnek, vagy akár külföldre is. A Tisza-adó tehát nem csupán a statisztikákról szól, hanem sok család napi megélhetését sodorhatja veszélybe.