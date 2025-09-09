szeptember 9., kedd

Várható volt

2 órája

Kiss János: „A fekete árnyakat el kell kergetni a politika egéről” (videó)

Címkék#vélemény#Tisza Párt#Tisza-adó#Kiss János#baloldal#adóemelés

A miskolci politikust nem érte váratlanul. Pedig azt mondja, hogy a Tisza-adó tervezete, mint egy politikai atombomba csapódott bele a magyar politikai valóságba.

Boon.hu

Kiss János a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt és Magyar Péter terveivel kapcsolatban. Politikai atombombának nevezi a kiszivárgott Tisza-adó tervét, amely olyan erővel csapódott be a magyar politikai valóságba, hogy még mindig világít. Bár nagy erejű volt, nem volt igazi meglepetés a miskolci politikus szerint.

Tisza-adó
Kiss János országgyűlési képviselő egyetlen megoldást lát a családokat támogató adórendszer megtartására és ez nem a Tisza-adó Forrás:  MW

A Tisza-adó terve egy régi balos ötlet leporolása

– Magyarországon egy baloldal van, és ha visszaemlékszünk arra, hogy a baloldal 2010-ben milyen adórendszerrel búcsúzott a kormányzástól, akkor jusson eszünkbe, hogy akkor is progresszív adó volt, ha jól emlékszem, 32 százalék – fogalmaz Kiss János.

Vagyonadót is emlegetnek a Tisza-adó tervezetben és nem meglepő módon akkor is szerettek volna egy ingatlanadót bevezetni amikor utoljára kormányzott a baloldal, amit akkor a közfelháborodás törölt el. Annak idején azt mondták a most ellenzékben lévő politikusok, hogy aki nem tudja kifizetni az ingatlanadót, az költözzön kisebb lakásba. Most mit mondanának? – tette fel a költői kérdést az országgyűlési képviselő. „Aki nem tudja kifizetni a magasabb szja-t az keressen kevesebbet és majd a kisebb adókulccsal fog tudni adózni? Talán már egyre többeknek látszik, hogy ez mennyire a magyar családok, a magyar emberek ellen működő elképzelés.”

A politikus azzal indokolta, hogy nem lepődött meg a Tisza-adó tervén, hogy hasonló adókban gondolkodtak akkor is, amikor utoljára kormányoztak, valamint ez a fajta titkolózás és a magyar embereknek ez a fajta félrevezetése sem újdonság.

Emlékezzünk vissza amikor az MSZP kormány a választás előtt ÁFA-t csökkentett, a választás után ÁFA-t emelt. Én úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül kártékony adótervezet a magyar családok szempontjából nézve

 – mondta Kiss.

Hozzátette, hogy hacsak néhány ágazatot nézünk, az oktatást, vagy az egészségügyet, ahol sikerült felzárkóztatni a béreket, azok akik ezekben az ágazatokban dolgoznak, úgy érezhetik majd magukat, mint annak idején a társasjátékokban: ha valaki egyest dobott, vissza kellett állnia a start mezőre. Akik most szembesülnének ezzel a 22, vagy 33 százalékos adóval, pontosan így érzik majd magukat, amit pár év alatt előre léptek jövedelem tekintetében, csak azért mert valaki egyest dobott, amiatt vissza kell állniuk a start mezőre és ismét jóval kevesebbet keresnének, mint amit már megszoktak, amiért megdolgoztak.

– A fekete árnyakat, amit a Tisza-adó és a baloldal képvisel el kell kergetni a politika egéről. Nincs más megoldás, választást kell nyerni és meg kell őrizni azt az adózást, azt az adórendszert, ami a magyar családokat jelenleg is támogatja – zárta gondolatait Kiss János.

Borsodban sokan egyetértenek abban, hogy átver a Tisza Párt, mert ha bevezetnék az új rendszert, az jelentős életszínvonal-romlást okozna Magyarországon, így Borsodban is. Csak egy szűk réteg maradna ott ahol van, de a legtöbben magasabb adófizetésére kényszerülnének, ami évi több százezer forint jövedelemcsökkenést jelentene. A Tisza Párt háromkulcsos szja-rendszerének tervét remélik, hogy nem fogják tudni megvalósítani.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

