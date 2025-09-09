Kiss János: „A fekete árnyakat el kell kergetni a politika egéről” (videó)

Kiss János a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő markáns véleményt fogalmazott meg a Tisza Párt és Magyar Péter terveivel kapcsolatban. Politikai atombombának nevezi a kiszivárgott Tisza-adó tervét, amely olyan erővel csapódott be a magyar politikai valóságba, hogy még mindig világít. Bár nagy erejű volt, nem volt igazi meglepetés a miskolci politikus szerint.

Kiss János országgyűlési képviselő egyetlen megoldást lát a családokat támogató adórendszer megtartására és ez nem a Tisza-adó Forrás: MW

A Tisza-adó terve egy régi balos ötlet leporolása

– Magyarországon egy baloldal van, és ha visszaemlékszünk arra, hogy a baloldal 2010-ben milyen adórendszerrel búcsúzott a kormányzástól, akkor jusson eszünkbe, hogy akkor is progresszív adó volt, ha jól emlékszem, 32 százalék – fogalmaz Kiss János.

Vagyonadót is emlegetnek a Tisza-adó tervezetben és nem meglepő módon akkor is szerettek volna egy ingatlanadót bevezetni amikor utoljára kormányzott a baloldal, amit akkor a közfelháborodás törölt el. Annak idején azt mondták a most ellenzékben lévő politikusok, hogy aki nem tudja kifizetni az ingatlanadót, az költözzön kisebb lakásba. Most mit mondanának? – tette fel a költői kérdést az országgyűlési képviselő. „Aki nem tudja kifizetni a magasabb szja-t az keressen kevesebbet és majd a kisebb adókulccsal fog tudni adózni? Talán már egyre többeknek látszik, hogy ez mennyire a magyar családok, a magyar emberek ellen működő elképzelés.”