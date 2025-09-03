Tisza-adó: a bírók évi 3 millió forinttal kevesebbet keresnének

A Világgazdaság értesülései szerint a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtti progresszív adórendszert. Ez 416 ezer forintig 15 százalékos kulcsot jelentene, 1,25 millió forintig 22 százalékot, efelett pedig 33 százalékot. Az intézkedés, vagyis a Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná.

A Tisza-adó által kevesebb pénz maradna az emberek zsebében

Forrás: MW

A bírák fizetését a kormány jelenleg fokozatosan rendezi, 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne az illetményük. Ezzel most közel másfél millió forintot vihetnének haza, ám a Tisza-féle szja ezt 1,26 millió forintra csökkentené. Ez havonta 238 ezer, évente majdnem 3 millió forintos veszteséget jelentene.

Tisza-adó, mások is rosszul járnának

A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztetett: a katonák is rosszul járnának, a legénység éves juttatása 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány dolgozik azon, hogy megvédje a katonák és családjaik anyagi biztonságát.

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette: a többkulcsos adózás lassítaná a bérdinamikát és a foglalkoztatás csökkenését is előidézné. A Tisza Párt tagadja a tervek hitelességét, de a közgazdászok szerint az elképzelés reális fenyegetést jelent.