1 órája
Tisza-adó: a bírók évi 3 millió forinttal kevesebbet keresnének
A bíróknál most zajló béremelés hatását teljesen lenullázná a Tisza Párt által tervezett többkulcsos szja. A számítások szerint 2027-re egy bíró havi nettó bére közel 240 ezer forinttal lenne alacsonyabb a jelenlegi rendszerhez képest.
A Világgazdaság értesülései szerint a Tisza Párt visszahozná a 2010 előtti progresszív adórendszert. Ez 416 ezer forintig 15 százalékos kulcsot jelentene, 1,25 millió forintig 22 százalékot, efelett pedig 33 százalékot. Az intézkedés, vagyis a Tisza-adó a munkavállalók kétharmadát sújtaná.
A bírák fizetését a kormány jelenleg fokozatosan rendezi, 2027-re bruttó 2,25 millió forintra nőne az illetményük. Ezzel most közel másfél millió forintot vihetnének haza, ám a Tisza-féle szja ezt 1,26 millió forintra csökkentené. Ez havonta 238 ezer, évente majdnem 3 millió forintos veszteséget jelentene.
Tisza-adó, mások is rosszul járnának
A honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf figyelmeztetett: a katonák is rosszul járnának, a legénység éves juttatása 476 ezer forinttal csökkenne. Mint mondta, a kormány dolgozik azon, hogy megvédje a katonák és családjaik anyagi biztonságát.
Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó hozzátette: a többkulcsos adózás lassítaná a bérdinamikát és a foglalkoztatás csökkenését is előidézné. A Tisza Párt tagadja a tervek hitelességét, de a közgazdászok szerint az elképzelés reális fenyegetést jelent.
