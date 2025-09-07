Kötcsén startolt el a kampány a Tisza-adó ellen

Erőteljes üzenettel indította kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén: szerintük a Tisza Párt többkulcsos adóterve átverés, amelyről nem mondják el az igazságot. A kampányfilmben kiemelik, hogy a tervezett rendszer nemcsak a legtehetősebbeket érintené, hanem széles társadalmi rétegeket.

A Tisza-adó széles társadalmi rétegeket érintene

A mozgalom szerint a választóknak joguk van tudni, mire készül Magyar Péter pártja. Ezért létrehozták a tisza-ado.hu oldalt, ahol egy kalkulátor segítségével bárki megtudhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. A kalkulátor mutatja a Tisza-adó terheit. A videóban Tarr Zoltán korábbi, sokat idézett mondatát is felhasználták: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

A Tisza-adó több társadalmi réteget hátrányosan érintene

A szervezet hangsúlyozza, hogy a Tisza-adó a munkából élő embereket is hátrányosan érintené, ezért kötelességüknek érzik, hogy felhívják a figyelmet a veszélyekre. A kampány célja világos: megakadályozni, hogy a választókat félrevezessék.

A politikai csata tehát újabb szintre lépett. Kötcse szimbolikus helyszínként vonult be a kampány történetébe, hiszen itt kezdődött el a Tisza-adó elleni mozgalom nyilvános fellépése.

A Nemzeti Ellenállás kampányvideó Kötcsén: