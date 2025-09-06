Demeter Zoltán a Tisza-adóról: a Tisza-párt képviselői felelőtlenül nyilatkoznak

A Tisza-adó kapcsán nyilatkozott Demeter Zoltán országgyűlési képviselő portálunknak.

A Tisza-adó kapcsán nyilatkozott Demeter Zoltán országgyűlési képviselő

Forrás: Facebook/Demeter Zoltán

„A Tisza-párt képviselői felelőtlenül nyilatkoznak. Ezzel az a problémám, hogy nem lehet tudni, hogy tulajdonképpen mit szeretnének, vagy mit akarnak. Úgy gondolom, hogy ha valaki kormányozni akar és komoly pozíciót szeretne betölteni, akkor a magyar embereknek nem szabad hazudni” – nyilatkozta az országgyűlési képviselő.

Nincs őszinteség a Tisza-adó kapcsán

Majd kitért arra az esetre, mikor a Tisza-párt egyik EP képviselője meggondolatlanul azt mondta, hogy nem biztos, hogy azt fogják tenni, amit beszélnek.

„Ez a választók félrevezetése és becsapása. Megy a magyarázkodás, megy a véleményalkotási módszerek finomítása” - tette hozzá Demeter Zoltán.

Az egykulcsos adóval lehet támogatni a családokat

„Fekete-fehéren hallhattuk, hogy a Tisza többkulcsos adórendszert szeretne bevezetni. Én abban hiszek, amit a Magyar Kormány 2010-ben létrehozott. Hiszek abban, hogy az egykulcsos adóval tudjuk támogatni a családokat, az embereket és mindenki a fizetése mértékében fizet. Tehát aki kevesebbet keres, az kevesebbet fizet, aki többet keres az többet fizet” – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő.

A fizetésük értéke csökkenni fog

Majd hozzátette, hogy láthattunk már számításokat, kalkulációkat amelyek egyértelművé teszik, hogy a többkulcsos adó esetében a családok, akik gyermeket nevelnek, azok veszítenek a fizetésük értékéből. Ugyanez a helyzet, a pedagógusokkal és számtalan szakma képviselőjével, akiknek hátrányt fog jelenti a többkulcsos adó bevezetése.