Mindenkit érint

1 órája

Félmilliós veszteség – így járja meg a borsodi középosztály a Tisza-adóval

Címkék#Tisza-adó#Borsod-Abaúj-Zemlén#adóemelés#rendszer

Egyszerűen nem életszerű. A Tisza-adóval jelentősen kevesebb pénz maradna az emberek zsebében.

Boon.hu

Egy kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péter pártja az egykulcsos adórendszer végét és egy progresszív adórendszer bevezetését tervezi. A Tisza-adó a jelenlegi 15 százalékos kulcs helyett háromsávos rendszert hozna, ami által a borsodi embereknek is jóval kevesebb maradna a zsebében.

A Tisza-adó bevezetése hatalmas következményekkel járna.
A Tisza-adó sok pénzt venne ki a pénztárcánkból
Fotó: Hatlaczki Balázs / Forrás: MW

Így nézne ki a Tisza-adó bevezetése után az adórendszer

  • Évi 5 millió forint kereset alatt maradna a 15 százalék
  • Évi 5 és 15 millió között már 22 százalékra ugrana az adó
  • Évi 15 millió felett pedig már 33 százalék lenne

A változás papíron a gazdagokat célozza, de a számok egészen mást mutatnak. A legnagyobb vesztesei nem a milliomosok, hanem a tisztességtelen adózó középosztály lennének.

Azt gondolom, hogy ahhoz nem kell szakembernek lenni, hogy valaki lássa. Ha az eddigi egykulcsos 15 százalék után bevezetik a sávos, többkulcsos rendszert, amelynek minden eleme vagy megegyezik vagy magasabb mint a 15 százalék, onnantól kezdve logikus, hogy több pénzt vonnak el adó formájában. Ez egyszerű matematika. Ha valamiből többet vonnak el mint eddig, akkor óhatatlanul kevesebb marad az emberek zsebében

 - mondta Soós Attila közgazdász, a Miskolc Holding Zrt. vezetője.

Mit jelent ez Borsodban?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a 2025 első negyedévében az információ és kommunikáció területén dolgozók nettó átlagbére Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 642 341 forint volt, ami bruttó 965 413 forintnak felel meg. Érdekesség, hogy Borsodban ezen a területen dolgozók keresnek a legtöbbet. Jelenleg ebből a bérből 144 812 forint személyi jövedelemadót vonnak le havonta, kedvezmények nélkül. A Tisza-adó azonban ugyanerre a fizetésre 183 224 forintos adóterhet róna.

Éves szinten 460 947 forintos mínuszt jelentene, négy év alatt pedig több közel kétmilliós bukót a családi kasszából.

Mindenkit érint

A progresszív adórendszer nem állna meg az információ és kommunikációnál. Az egészségügyi dolgozók és az oktatásban dolgozók is komoly terhet viselnének, ha a Tisza-adó életbe lépne.

A borsodi középosztályban egyre nagyobb a felháborodás. Sokan úgy érzik, a Tisza-adó csak névleg a tehetősebbeket célozza, de a valóságban a becsületesen dolgozó, adót fizető emberek pénztárcáját karcsúsítaná.

