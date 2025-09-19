szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

23°
+23
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hihetetlen

54 perce

Örök nyomot hagyott rajtuk Miskolc! Nézd, miket tetováltattak magukra! – fotókkal

Címkék#tetoválás#Miskolc#Avas

Vannak, akiknek a szülővárosuk a mindent jelenti. Ezek az emberek olyan tetoválásokat viselnek, amik a szívükhöz a legközelebbi dolgot, Miskolcot jelentik.

Boon.hu
Örök nyomot hagyott rajtuk Miskolc! Nézd, miket tetováltattak magukra! – fotókkal

A közösségi médiában bukkantunk olyan tetoválásokról készült képekre, amelyek a lokálpatriotizmus jelképei. Van, akinek Diósgyőr, van, akinek az Avas. A közös viszont egy bennük: mind magukon viselik azt, amit talán a legjobban szeretnek. Meg is kerestük őket, lássuk hát, mi a történetük:

Avas tetoválás egy miskolci karján.
Lokálpatrióta tetoválások Miskolcon
Forrás:  Facebook

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Avas tetoválás a vádlin

Antal Krisztián miskolci születésű, aki mindig is szeretett volna egy „Miskolcos” tetoválást. Számára az Avasi kilátó egy különleges, ikonikus hely, amit messziről látni a város szinte minden pontjáról.

Körülbelül tíz év sikerült megcsináltatni végre ezt a tetoválást. Én magam terveztem meg, de rá csak két évvel később jutottam el odáig, hogy felkerüljön

 – mesélte.

Avas tetoválás a vádlin.
Avas tetoválás a vádlin
Forrás:  Facebook

DVTK lovag tetoválás

A DVTK lovag darts nyíllal a kezében nemrég készült. Igazából ez a DVTK darts szakosztályának a logója és ezt azért tetováltattam a vádlimra, mert én is igazolt sportoló vagyok, illetve a Diósgyőr a mindenem

 – mondta Varga Gergely.

A hátamon is van egy Diósgyőr felirat, az a foci miatt, de szeretem a többi sportágat is

 – tette hozzá.

DVTK lovag tetoválás
DVTK lovat darts nyíllal a kezében
Forrás:  Facebook

„Miskolc a mindenem”

Az Avasi kilátó van a hátamon. Mivel Miskolc a mindenem, a barátommal ketten mentünk el felvarratni ugyanezt a tetoválást. Neki a kezén van. Abból a felindulásból tettük ezt, hogy úgy gondoljuk, hogy bárki bármit mond, ez a város egy aranybánya a természeti kincsei, a színház és az itt élő emberek miatt is

 – mesélte Vass Zoltán.

Háttetoválás az Avasi kilátóról.
Háttetoválás az Avasi kilátóról
Forrás:  Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu