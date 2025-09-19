Örök nyomot hagyott rajtuk Miskolc! Nézd, miket tetováltattak magukra! – fotókkal

Az Avasi kilátó van a hátamon. Mivel Miskolc a mindenem, a barátommal ketten mentünk el felvarratni ugyanezt a tetoválást. Neki a kezén van. Abból a felindulásból tettük ezt, hogy úgy gondoljuk, hogy bárki bármit mond, ez a város egy aranybánya a természeti kincsei, a színház és az itt élő emberek miatt is