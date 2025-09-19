54 perce
Örök nyomot hagyott rajtuk Miskolc! Nézd, miket tetováltattak magukra! – fotókkal
Vannak, akiknek a szülővárosuk a mindent jelenti. Ezek az emberek olyan tetoválásokat viselnek, amik a szívükhöz a legközelebbi dolgot, Miskolcot jelentik.
A közösségi médiában bukkantunk olyan tetoválásokról készült képekre, amelyek a lokálpatriotizmus jelképei. Van, akinek Diósgyőr, van, akinek az Avas. A közös viszont egy bennük: mind magukon viselik azt, amit talán a legjobban szeretnek. Meg is kerestük őket, lássuk hát, mi a történetük:
Avas tetoválás a vádlin
Antal Krisztián miskolci születésű, aki mindig is szeretett volna egy „Miskolcos” tetoválást. Számára az Avasi kilátó egy különleges, ikonikus hely, amit messziről látni a város szinte minden pontjáról.
Körülbelül tíz év sikerült megcsináltatni végre ezt a tetoválást. Én magam terveztem meg, de rá csak két évvel később jutottam el odáig, hogy felkerüljön
– mesélte.
DVTK lovag tetoválás
A DVTK lovag darts nyíllal a kezében nemrég készült. Igazából ez a DVTK darts szakosztályának a logója és ezt azért tetováltattam a vádlimra, mert én is igazolt sportoló vagyok, illetve a Diósgyőr a mindenem
– mondta Varga Gergely.
A hátamon is van egy Diósgyőr felirat, az a foci miatt, de szeretem a többi sportágat is
– tette hozzá.
„Miskolc a mindenem”
Az Avasi kilátó van a hátamon. Mivel Miskolc a mindenem, a barátommal ketten mentünk el felvarratni ugyanezt a tetoválást. Neki a kezén van. Abból a felindulásból tettük ezt, hogy úgy gondoljuk, hogy bárki bármit mond, ez a város egy aranybánya a természeti kincsei, a színház és az itt élő emberek miatt is
– mesélte Vass Zoltán.
