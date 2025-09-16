szeptember 16., kedd

Változás

1 órája

Ezúttal hiába keresné a termelői vásárt ott, ahol szokta!

Megváltozott helyszín, de a megszokott időpont és tartalom. A miskolci termelői vásár most a „hónap második vasárnapján” lesz, de nem ott, ahol évek óta leggyakrabban. Hanem „eggyel” odébb.

Boon.hu

Helyszínváltozás!!! Ezzel a három felkiáltójeles kiáltással értesítik a facebookozókat, egyszersmind az érdeklődőket, hogy máshol lesz az e havi termelői vásár, mint ahol immár sok éve megszokott.

termelői vásár
A miskolci termelői vásár ezen a hétvégén a Városház téren lesz, nem az Erzsébet téren

Miskolci termelői vásár: helyszínváltozás!

A Miskolci Termelői Nap erre a hétvégére, azaz 2025. szeptember 21-re esik. Szokás szerint: adott hónap második vasárnapjára. A helyszínét is jól tudják már, akik évek óta ismerik és kedvelik a rendszeres eseményt. Mindig az Erzsébet téren tartják... de most nem!

„Ez alkalommal a Városház téren lesz megtartva a miskolciak számára jól bevált, kedvenc termelői vásár, az egyébként szokásos Erzsébet tér helyett!” – olvasható az erről szóló Facebook-bejegyzésben. (A módosítás indoklása nem olvasható ki a posztból.) Az is kiderül a híradásból, hogy az időpont változatlan, 9-től 13 óráig tart a rendezvény.

Továbbá tudható, hogy „ahogy eddig is megszoktuk, kapható [lesz] többek között sokféle finom, minőségi alapélelmiszer, zöldség, gyümölcs, sajtok, hentesáru, kovászos kenyerek, pékáruk, termelői bor, méz, lekvárok, fűszerek, különleges gyümölcslevek is, és még sok más, aki tudja, egészítse ki a hozzászólásoknál!”

A vásár jelmondatának vagy hitvallásának is felfogható a bejegyzés utolsó sora:

Amikor csak megtehetik, vásároljon mindenki a számára megbízható magyar termelőktől, ezzel is hozzájárulva élelmiszer-önellátásunk fenntartásához!

termeloi_vasar003
Ez a fotó még a kettővel ezelőtti, júliusi vásárt ábrázolja, az Erzsébet téren; a képen Farkas Béla fafaragó népi iparművész és kínálata

 

