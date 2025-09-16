Ezúttal hiába keresné a termelői vásárt ott, ahol szokta!

Helyszínváltozás!!! Ezzel a három felkiáltójeles kiáltással értesítik a facebookozókat, egyszersmind az érdeklődőket, hogy máshol lesz az e havi termelői vásár, mint ahol immár sok éve megszokott.

A Miskolci Termelői Nap erre a hétvégére, azaz 2025. szeptember 21-re esik. Szokás szerint: adott hónap második vasárnapjára. A helyszínét is jól tudják már, akik évek óta ismerik és kedvelik a rendszeres eseményt. Mindig az Erzsébet téren tartják... de most nem!

„Ez alkalommal a Városház téren lesz megtartva a miskolciak számára jól bevált, kedvenc termelői vásár, az egyébként szokásos Erzsébet tér helyett!” – olvasható az erről szóló Facebook-bejegyzésben. (A módosítás indoklása nem olvasható ki a posztból.) Az is kiderül a híradásból, hogy az időpont változatlan, 9-től 13 óráig tart a rendezvény.