Ha jó helyen kereste, mindent talált; olcsón is, 55 millióért is - képekkel

Sok-sok éve hagyomány, hogy ha a hónap harmadik hétvégéje van (kvázi váltásban a hóeleji Régiségvásárral), akkor nyit a termelői piac az Erzsébet téren. Most vasárnap is nyitott: csak épp ez alkalommal máshol, a Városház téren (ugyanazon a részen, ahol a Régiségvásáron is szoktak lenni a terményárusok). A Termelői nap kínálatát ráadásul ezúttal kocsik, sőt, luxuskocsik is gazdagították. Szóval akadt termény olcsón – és termék drágán, egyaránt.

A sokféle alapanyagú és ízű szörpöknek már a színbeli látványa is csalogató, étvágygerjesztő – a termelői napon is

Fotó: Vajda János

A Termelői nap most a Városház téren volt

A leglátványosabb fejlődést talán a szörpök és társaik produkálták az elmúlt években-évtizedben a kiskertbeli, kisipari termékek tekintetében. Jópár termelő és nagyon sokféle, ráadásul egzotikus változatokban, ízekkel kínálva saját termelésű (esetenként kiskereskedelmi, „maszek” beszerzésű) árucikkeit. A faeper szörp például e sorok írójának személyes kedvencei, de ez alkalommal sikerült privát vásárlása keretében többek között dió és mazsola ízesítésű birs lekvárt, de rózsás hibiszkusz szörpöt is beszereznie az otthoni kamra számára.

Jelen volt a termékét csak „csodabogyóként” aposztrofáló kereskedő, aki fekete berkenye különféle feldolgozásait teszi a pultjára.

A termelői vásár talán legfontosabb tanulsága, megint csak több esztendőnyi személyes benyomásokra alapozva, hogy érdekes módon nincs már árkülönbség a hasonló kiszerelésű (például) szörpöknél a termelői, kiskerti, családi gazdaságból származó áru és a bolti, tehát nagyüzemi termék között. Pedig amit a minőségi, egészségi, ízbeli, élménybeli benyomásban érzünk, mikor megkóstoljuk – ahogy mondani volt szokás: ha a különbséget zongorázni lehetne...