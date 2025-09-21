24 perce
Ha jó helyen kereste, mindent talált; olcsón is, 55 millióért is - képekkel
Egy alkalomra elköltözött megszokott helyéről a szokásos hóközepi miskolci vásár. A Termelői nap ezen a vasárnapon a Városház téren várta a vásárlókat.
Sok-sok éve hagyomány, hogy ha a hónap harmadik hétvégéje van (kvázi váltásban a hóeleji Régiségvásárral), akkor nyit a termelői piac az Erzsébet téren. Most vasárnap is nyitott: csak épp ez alkalommal máshol, a Városház téren (ugyanazon a részen, ahol a Régiségvásáron is szoktak lenni a terményárusok). A Termelői nap kínálatát ráadásul ezúttal kocsik, sőt, luxuskocsik is gazdagították. Szóval akadt termény olcsón – és termék drágán, egyaránt.
A Termelői nap most a Városház téren volt
A leglátványosabb fejlődést talán a szörpök és társaik produkálták az elmúlt években-évtizedben a kiskertbeli, kisipari termékek tekintetében. Jópár termelő és nagyon sokféle, ráadásul egzotikus változatokban, ízekkel kínálva saját termelésű (esetenként kiskereskedelmi, „maszek” beszerzésű) árucikkeit. A faeper szörp például e sorok írójának személyes kedvencei, de ez alkalommal sikerült privát vásárlása keretében többek között dió és mazsola ízesítésű birs lekvárt, de rózsás hibiszkusz szörpöt is beszereznie az otthoni kamra számára.
Jelen volt a termékét csak „csodabogyóként” aposztrofáló kereskedő, aki fekete berkenye különféle feldolgozásait teszi a pultjára.
A termelői vásár talán legfontosabb tanulsága, megint csak több esztendőnyi személyes benyomásokra alapozva, hogy érdekes módon nincs már árkülönbség a hasonló kiszerelésű (például) szörpöknél a termelői, kiskerti, családi gazdaságból származó áru és a bolti, tehát nagyüzemi termék között. Pedig amit a minőségi, egészségi, ízbeli, élménybeli benyomásban érzünk, mikor megkóstoljuk – ahogy mondani volt szokás: ha a különbséget zongorázni lehetne...
Termelői vásár a Városház téren 09.21.Fotók: Vajda János
Aláírások és árcédulák
Egy párt ugyancsak a vásár keltette nép-mozgást, városi lüktetést találta a maga számára kiaknázandó alkalomnak, hogy politikai aláírásgyűjtéséhez pultot állítson a Széchenyi-szobor szomszédságában.
Sokkal inkább a termelői piac kínálathoz miliőjéhez illeszkedőnek volt tekinthető ugyanakkor, még ha merőben más vásárlótéreget kívánt is megcélozni, a Városház téren, azaz a Szent István téren felsorakoztatott gépjármű-kiállítás. Ez (ha jól számoltuk) három autókereskedés részvételével zajlott, az általuk kínált több mint féltucatnyi márka reprezentánsainak felvonultatásával Akadtak kocsik tizenpár-millióért is, de a prímet mindenképp egy L-betűs autótípus 55 milliós árcédulával ellátott képviselője vitte el; hümmögtek is jócskán a szomszédos vásárterületről ide áttévedő érdeklődők, amikor a szélvédőre tűzött táblácskát meglesték.