Drága fülhallgatót akart visszavinni a miskolci boltba, nem gondolta volna, hogy ilyen dumával rázzák le
Utánajártunk, hogy neked ne kelljen. Olvasónk hiába vitte vissza a boltba az egy napja vásárolt elektronikai cikket, a termékvisszaváltás mégsem sikerült.
Olvasónk jelezte, hogy nemrégiben vásárolt egy vezeték nélküli fülhallgatót az egyik miskolci elektronikai üzletben. Pénteken vásárolta, majd miután kipróbálta, szomorúan tapasztalta, hogy a minősége enyhén szólva is kifogásolható. Egyszeri használat és a sérülésmentes csomagolás mellett vitte vissza az üzletbe, ahol viszont közölték vele: valamiért az van a köztudatban, hogy három napon belül kötelesek bármit visszavenni, de ez nem így van. Így emberünk kénytelen volt távozni egy olyan több tízezer forintos fülhallgatóval, amilyet minőség tekintetében akár kétezer forintért is vásárolhatott volna. A termékvisszaváltás tehát nem sikerült, de lássuk, jogos volt-e az üzlet részéről és mit lehet tenni hasonló helyzetekben:
Termékvisszaváltás/elállási jog Magyarországon
Bérczes Tamástól, ügyvédtől az alábbiakat tudtuk meg:
Ha üzlethelyiségben vásárolunk, például műszaki áruházban, akkor sajnos nem fogják visszavenni 72 órán belül a terméket, ha nincsen semmi baja. Csak akkor cserélik ki, ha működésbeli problémája van az eszköznek, de akkor sem visszaveszik és téríítik meg az árát, hanem kicserélik
– mondta.
Az áruház dönthet úgy, hogy méltányosságból megtéríti a termék árát és visszaveszi azt, de erre jogszabály nem kötelezi
– tette hozzá.
Az tehát, hogy három napon belül köteles az üzlet indoklás nélkül visszavenni a terméket, valóban csak a köztudatban elterjedt tévhit. Ugyan az áruház megteheti, hogy úgy dönt, visszaadja a termék árát, de erre sajnos sok esély nincs.
Online vásárlásnál már más a helyzet
Itt az óriási különbség a fizikai üzletek és az online térben történő vásárlás között. Ha interneten vásárolunk, a jogszabály szerint 14 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy indoklás nélkül visszaküldjük a terméket és vissza kapjuk a pénzt. De ez csak azért van, mert az üzlet távollevők között történik és nincs lehetőség arra, hogy kipróbáljuk a terméket, kellőképpen tájékozódjunk róla.
Természetesen az online vásárolt terméket is a kapott állapotban lehet csak visszaküldeni, tehát „polcra visszahelyezhető állapotban”.
Hova fordulhatunk panasz esetén?
Ha fogyasztóként problémát tapasztalunk, a probléma jellegétől függ, melyik szervezethez érdemes fordulni:
- Első lépésként érdemes megkísérelni közvetlenül az üzlettel/vállalkozással rendezni a vitás ügyet.
- Ha ez nem vezet eredményre, akkor:
- Fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely általános hatáskörrel rendelkezik annak ellenőrzésére, hogy a vállalkozások betartják-e a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket.
Speciális kérdésekben fordulhatunk a szakhatóságok valamelyikéhez:
- Hírközlési szolgáltatásokkal, médiaszolgáltatásokkal, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságokhoz.
- A gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas tisztességtelen, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat bejelentése céljából a Gazdasági Versenyhivatalhoz.
- Pénzügyi panasszal a Magyar Nemzeti Bankhoz.
- Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügytipusokban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
Egyéni jogvitában (például hibás termék miatti szavatossági igény kapcsán) a bírósági eljárás helyett a békéltető testület eljárását javasoljuk, amely ingyenesen segít a vita gyors rendezésében. A békéltető testületek nemcsak vitarendezéssel, hanem tanácsadással is foglalkoznak: fogyasztóvédelmi kérdésekben fogyasztók és akár vállalkozások is kérhetnek tanácsot tőlük.
- írják a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.
