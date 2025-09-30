Drága fülhallgatót akart visszavinni a miskolci boltba, nem gondolta volna, hogy ilyen dumával rázzák le

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Termékvisszaváltás/elállási jog Magyarországon

Bérczes Tamástól, ügyvédtől az alábbiakat tudtuk meg:

Ha üzlethelyiségben vásárolunk, például műszaki áruházban, akkor sajnos nem fogják visszavenni 72 órán belül a terméket, ha nincsen semmi baja. Csak akkor cserélik ki, ha működésbeli problémája van az eszköznek, de akkor sem visszaveszik és téríítik meg az árát, hanem kicserélik

– mondta.

Az áruház dönthet úgy, hogy méltányosságból megtéríti a termék árát és visszaveszi azt, de erre jogszabály nem kötelezi

– tette hozzá.

Az tehát, hogy három napon belül köteles az üzlet indoklás nélkül visszavenni a terméket, valóban csak a köztudatban elterjedt tévhit. Ugyan az áruház megteheti, hogy úgy dönt, visszaadja a termék árát, de erre sajnos sok esély nincs.

Online vásárlásnál már más a helyzet

Itt az óriási különbség a fizikai üzletek és az online térben történő vásárlás között. Ha interneten vásárolunk, a jogszabály szerint 14 nap áll rendelkezésre ahhoz, hogy indoklás nélkül visszaküldjük a terméket és vissza kapjuk a pénzt. De ez csak azért van, mert az üzlet távollevők között történik és nincs lehetőség arra, hogy kipróbáljuk a terméket, kellőképpen tájékozódjunk róla.

Természetesen az online vásárolt terméket is a kapott állapotban lehet csak visszaküldeni, tehát „polcra visszahelyezhető állapotban”.

Hova fordulhatunk panasz esetén?

Ha fogyasztóként problémát tapasztalunk, a probléma jellegétől függ, melyik szervezethez érdemes fordulni:

Első lépésként érdemes megkísérelni közvetlenül az üzlettel/vállalkozással rendezni a vitás ügyet.

Ha ez nem vezet eredményre, akkor:

Fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely általános hatáskörrel rendelkezik annak ellenőrzésére, hogy a vállalkozások betartják-e a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket.

Speciális kérdésekben fordulhatunk a szakhatóságok valamelyikéhez:

Hírközlési szolgáltatásokkal, médiaszolgáltatásokkal, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságokhoz.

A gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas tisztességtelen, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat bejelentése céljából a Gazdasági Versenyhivatalhoz.

Pénzügyi panasszal a Magyar Nemzeti Bankhoz.

Közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügytipusokban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz

Egyéni jogvitában (például hibás termék miatti szavatossági igény kapcsán) a bírósági eljárás helyett a békéltető testület eljárását javasoljuk, amely ingyenesen segít a vita gyors rendezésében. A békéltető testületek nemcsak vitarendezéssel, hanem tanácsadással is foglalkoznak: fogyasztóvédelmi kérdésekben fogyasztók és akár vállalkozások is kérhetnek tanácsot tőlük.

- írják a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán.