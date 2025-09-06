Vigyázat! Ha ebből a termékből vásárolt, azonnal vigye vissza, rákkeltő lehet

Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Veszélyes anyagokat mutattak ki a Kínából származó Golden Lion márkájú szezámolajban, amelyből Magyarországra is került a boltokba.

Termékvisszahívás: ha ilyen szezámolajat vásárolt, ne fogyassza el!

Forrás: NKFH

A termékvisszahívás oka egy rákkeltő vegyület

Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és rákkeltő aromás szénhidrogének találhatók. Ezek hosszú távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedést is okozhatnak.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Szezámolaj

Márka: Golden Lion

Kiszerelés: 12x1 l

Minőségmegőrzési idő: 11/12/2027

Tételszám: 20242529_004

Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)

Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A hatóság felszólíttotta a vásárlókat, amennyiben vásároltak ebből a szezámolajból, semmiképp NE fogyasszák el, vigyék vissza a boltba!

A terméket forgalmazó Thaiturizmus Kft. már megkezdte a visszahívást, a kifogásolt tételeket a hatóság felügyelete mellett megsemmisítik.