szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

21°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes

47 perce

Vigyázat! Ha ebből a termékből vásárolt, azonnal vigye vissza, rákkeltő lehet

Címkék#Kína#glicidil#Magyarország#termékvisszahívás

Veszélyes anyagokat találtak egy élelmiszerben, amelyből Magyarországra is került. A termékvisszahívás oka, hogy a vizsgálatok rákkeltő vegyületek jelenlétét mutatták ki.

Boon.hu
Vigyázat! Ha ebből a termékből vásárolt, azonnal vigye vissza, rákkeltő lehet

Rákkeltő anyagot találtak egy élelmiszerben

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Veszélyes anyagokat mutattak ki a Kínából származó Golden Lion márkájú szezámolajban, amelyből Magyarországra is került a boltokba.

termékvisszahívás, rákkeltő
Termékvisszahívás: ha ilyen szezámolajat vásárolt, ne fogyassza el!
Forrás: NKFH

A termékvisszahívás oka egy rákkeltő vegyület

Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és rákkeltő aromás szénhidrogének találhatók. Ezek hosszú távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedést is okozhatnak.

Az érintett termék adatai:

Termék neve: Szezámolaj
Márka: Golden Lion
Kiszerelés: 12x1 l
Minőségmegőrzési idő: 11/12/2027
Tételszám: 20242529_004
Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)

A hatóság felszólíttotta a vásárlókat, amennyiben vásároltak ebből a szezámolajból, semmiképp NE fogyasszák el, vigyék vissza a boltba!

A terméket forgalmazó Thaiturizmus Kft. már megkezdte a visszahívást, a kifogásolt tételeket a hatóság felügyelete mellett megsemmisítik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu