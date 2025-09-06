47 perce
Vigyázat! Ha ebből a termékből vásárolt, azonnal vigye vissza, rákkeltő lehet
Veszélyes anyagokat találtak egy élelmiszerben, amelyből Magyarországra is került. A termékvisszahívás oka, hogy a vizsgálatok rákkeltő vegyületek jelenlétét mutatták ki.
Rákkeltő anyagot találtak egy élelmiszerben
Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Veszélyes anyagokat mutattak ki a Kínából származó Golden Lion márkájú szezámolajban, amelyből Magyarországra is került a boltokba.
A termékvisszahívás oka egy rákkeltő vegyület
Az Európai Unió gyorsriasztási rendszere szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és rákkeltő aromás szénhidrogének találhatók. Ezek hosszú távon súlyos egészségkárosodást, akár daganatos megbetegedést is okozhatnak.
Az érintett termék adatai:
Termék neve: Szezámolaj
Márka: Golden Lion
Kiszerelés: 12x1 l
Minőségmegőrzési idő: 11/12/2027
Tételszám: 20242529_004
Gyártó: Guangzhou Guowei Vegetable Oils & Food Co., Ltd (Kína)
Importőr: Asian Food Group B.V. (Hollandia)
A hatóság felszólíttotta a vásárlókat, amennyiben vásároltak ebből a szezámolajból, semmiképp NE fogyasszák el, vigyék vissza a boltba!
A terméket forgalmazó Thaiturizmus Kft. már megkezdte a visszahívást, a kifogásolt tételeket a hatóság felügyelete mellett megsemmisítik.
