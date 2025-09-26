42 perce
Veszély a konyhaszekrényedben: súlyos dolog derült ki a népszerű bögrékről, begyűjtik az összeset
A bögrékből kioldódó nehézfémek veszélyt jelentenek az emberi szervezetre. Figyelem, termékvisszahívás jött ezekre a termékekre!
A termékvisszahívás ezekre a termékekre vonatkozik.
A termékvisszahívás az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett.
Hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
A termékvisszahívás azonnal megtörtént
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás
A nehézfémek veszélyesek az emberi szervezetre
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. A hatóságok kérik, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja.
