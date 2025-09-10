Teljes útlezárás jön két borsodi település között – több busz is késik csütörtökön!

2025. szeptember 11-én (csütörtökön) 8:20-tól 18:00-ig aszfaltozási munkálatok miatt lezárják a Novajidrányt és Vizsolyt összekötő utat, ezért az autóbuszok terelt útvonalon, Hidasnémetin át közlekednek.

Lezárják az utat csütörtökön Novajidrányt és Vizsoly között. Terelt útvonalon fognak közlekedni az autóbuszok (A kép illusztráció)

Fotó: BOON

Így közlekednek csütörtökön terelt útvonalon az autóbuszok

3821 Encs ◄► Novajidrány ◄► Regéc

Kimaradó megálló:

Vizsoly, Termelőszövetkezet géptelep (Ady Endre utca)

A Szent János utcán lévő megállókat változatlanul érintik.

A Hidasnémeti kerülőútvonal miatt az autóbuszok Vilmánytól 20 perc késéssel közlekednek tovább.

Indulási hely Indulási idő Célirány Változás Fony 11:20 Encs Terelve jár Fony 15:10 Novajidrány Terelve jár Regéc 17:10 Novajidrány Terelve jár Encs 13:45 Fony Terelve jár Novajidrány 16:05 Regéc Terelve jár Novajidrány 17:50 Regéc 20 perccel később indul

Az alábbi autóbuszok nem érintik Novajidrány vasútállomást.

3723, 3824 ► Hidasnémeti

Indulási hely Indulási idő Célirány Kimaradó megálló Abaújszántó 10:55 Hidasnémeti Novajidrány vasútállomás (11:25) Miskolc 13:30 Hidasnémeti Novajidrány vasútállomás (15:41)

- tette közzé a MÁVINFORM.



A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!