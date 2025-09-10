2 órája
Teljes útlezárás jön két borsodi település között – több busz is késik csütörtökön!
2025. szeptember 11-én (csütörtökön) 8:20-tól 18:00-ig aszfaltozási munkálatok miatt lezárják a Novajidrányt és Vizsolyt összekötő utat. Az autóbuszok ezért terelt útvonalon közlekednek.
2025. szeptember 11-én (csütörtökön) 8:20-tól 18:00-ig aszfaltozási munkálatok miatt lezárják a Novajidrányt és Vizsolyt összekötő utat, ezért az autóbuszok terelt útvonalon, Hidasnémetin át közlekednek.
Így közlekednek csütörtökön terelt útvonalon az autóbuszok
3821 Encs ◄► Novajidrány ◄► Regéc
Kimaradó megálló:
- Vizsoly, Termelőszövetkezet géptelep (Ady Endre utca)
A Szent János utcán lévő megállókat változatlanul érintik.
A Hidasnémeti kerülőútvonal miatt az autóbuszok Vilmánytól 20 perc késéssel közlekednek tovább.
|Indulási hely
|Indulási idő
|Célirány
|Változás
|Fony
|11:20
|Encs
|Terelve jár
|Fony
|15:10
|Novajidrány
|Terelve jár
|Regéc
|17:10
|Novajidrány
|Terelve jár
|Encs
|13:45
|Fony
|Terelve jár
|Novajidrány
|16:05
|Regéc
|Terelve jár
|Novajidrány
|17:50
|Regéc
|20 perccel később indul
Az alábbi autóbuszok nem érintik Novajidrány vasútállomást.
3723, 3824 ► Hidasnémeti
|Indulási hely
|Indulási idő
|Célirány
|Kimaradó megálló
|Abaújszántó
|10:55
|Hidasnémeti
|Novajidrány vasútállomás (11:25)
|Miskolc
|13:30
|Hidasnémeti
|Novajidrány vasútállomás (15:41)
- tette közzé a MÁVINFORM.
