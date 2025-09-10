szeptember 10., szerda

2 órája

Teljes útlezárás jön két borsodi település között – több busz is késik csütörtökön!

Címkék#menetrend#terelt útvonal#mávinform#autóbusz

2025. szeptember 11-én (csütörtökön) 8:20-tól 18:00-ig aszfaltozási munkálatok miatt lezárják a Novajidrányt és Vizsolyt összekötő utat. Az autóbuszok ezért terelt útvonalon közlekednek.

2025. szeptember 11-én (csütörtökön) 8:20-tól 18:00-ig aszfaltozási munkálatok miatt lezárják a Novajidrányt és Vizsolyt összekötő utat, ezért az autóbuszok terelt útvonalon, Hidasnémetin át közlekednek. 

Az autóbuszok ezért terelt útvonalon közlekednek
Lezárják az utat csütörtökön Novajidrányt és Vizsoly között. Terelt útvonalon fognak közlekedni az autóbuszok (A kép illusztráció)
Fotó: BOON

Így közlekednek csütörtökön terelt útvonalon az autóbuszok

3821 Encs ◄► Novajidrány ◄► Regéc

Kimaradó megálló:

  • Vizsoly, Termelőszövetkezet géptelep (Ady Endre utca)

A Szent János utcán lévő megállókat változatlanul érintik.

A Hidasnémeti kerülőútvonal miatt az autóbuszok Vilmánytól 20 perc késéssel közlekednek tovább.

Indulási hely Indulási időCélirány Változás 
Fony11:20Encs Terelve jár
Fony15:10NovajidrányTerelve jár
Regéc17:10NovajidrányTerelve jár
Encs13:45FonyTerelve jár
Novajidrány16:05RegécTerelve jár
Novajidrány17:50Regéc20 perccel később indul

Az alábbi autóbuszok nem érintik Novajidrány vasútállomást.

3723, 3824 ► Hidasnémeti

Indulási hely Indulási időCélirány Kimaradó megálló 
Abaújszántó10:55HidasnémetiNovajidrány vasútállomás (11:25)
Miskolc13:30HidasnémetiNovajidrány vasútállomás (15:41)

- tette közzé a MÁVINFORM.


