Csoda!

59 perce

A ritka égi jelenséget Miskolcról is megcsodálhatjuk vasárnap este, mutatjuk, mikor

Vasárnap este különleges látványban lehet részünk. Ha minden jól megy, Miskolcról is megcsodálhatjuk.

Boon.hu
Nem mindennapi égi jelenség!

Fotó: DOSRPHOTOGRAPHY

Teljes holdfogyatkozás színesíti az eget, amely Magyarországról - és talán Miskolcról -  is jól megfigyelhető majd. A ritka jelenség során a telihold a Föld árnyékába merül, miközben sötétvörös színt ölt, és körülötte a csillagok is feltűnnek.

A teljes holdfogyatkozás Miskolcról is látható lesz, ha elillannak a felhők.
A teljes holdfogyatkozás Miskolcról is látható lesz, ha elillannak a felhők. Fotó: illusztráció/Youtube

Budapesten a teljes fogyatkozás 19:31-kor kezdődik, és egészen 20:53-ig tart. Az ország keleti részein néhány perccel korábban, a nyugati tájakon pedig kicsit később indul a látványos szakasz.

A távcsövet előkészítők egészen különleges élményre számíthatnak: a vörös holdkorong látszólag térben lebeg majd a csillagok előtt.

Az időjárás azonban beleszólhat a megfigyelésbe. A legjobb esélyek a Dunántúl északi, északkeleti vidékein, valamint az ország középső részén élőknek kínálkoznak, ahol derült égbolt ígérkezik. A Dunántúl nyugati, déli területei fölé viszont már a délutántól magasszintű felhőzet sodródhat, keleten pedig kora estig záporok, zivatarok nehezíthetik a kilátást. Szerencsére ott is fokozatosan javulhat a helyzet az este folyamán.

Teljes holdfogyatkozás a diósgyőri Tündérkerben

Ez az este tehát remek alkalmat kínál arra, hogy családok, barátok vagy csillagászati rajongók közösen figyeljék meg a természet egyik legszebb látványosságát. Érdemes melegebben öltözni, kényelmes helyet keresni, és élvezni, ahogy a vörösbe borult Hold több mint két órán át uralja az eget. Akár a diósgyőri Tündérkertből is nézhetjük, ahol programokkal várják az érdeklődőket szeptember 7-én, vasárnap.

További részletek és érdekességek a Svábhegyi Csillagvizsgáló oldalán érhetők el: svabhegyicsillagvizsgalo.hu.

