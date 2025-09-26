1 órája
Elindul a távfűtés Miskolcon
Az automatikus fűtésindítás időpontjának meghatározása az időjárás függvényében történik. A távfűtés Miskolcon ezért akkor indul el, ha a napi átlagos külső hőmérséklet nem haladja meg a 10 celsius fokot, illetőleg három egymást követő napon a 12 celsius fokot.
A MIHŐ Kft. közleményéből megtudtuk, mikor indul a távfűtés Miskolcon.
Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban esős, borús idő várható 11 celsius fok körüli napi átlaghőmérsékletekkel, ezért a MIHŐ Kft. szeptember 26-án, pénteken téli üzemmódba helyezi hőközpontjait. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a külső hőmérséklet indokolja, megkezdődik az épületek fűtése.
A külső hőmérséklethez igazodik a távfűtés Miskolcon
A fűtés indítást követően a hőközponti szabályozó elektronika folyamatosan a külső hőmérséklethez igazítja a radiátorokban keringtetett víz hőmérsékletét vagy éppen leállítja a keringtetést, ha nincs rá szükség. Tehát az, hogy elindult a fűtés szolgáltatás, nem jelenti azt, hogy folyamatosan ugyanolyan melegek a radiátorok, ha süt a nap és viszonylag meleg van kint, akkor nincs hőbetáplálás az épületbe, ha pedig este vagy reggel lehűl a levegő és egy kicsit hűvösebb van, akkor a digitális automatika bekapcsol.
Figyeljünk a radiátorokra
A MIHŐ Kft. javasolja ügyfeleinek, hogy a hőfokszabályozós radiátorok szelepeit tartsák nyitott állásban a rendszerben lévő levegő távozása érdekében, majd a fűtés beindulását követő napokban állítsák azt a kívánt értékre. A fűtés beindításának időszakában, ha a radiátor csörgését, elégtelen üzemét tapasztalják az ügyfelek, akkor elsősorban a közös képviseletet, illetve az épület üzemeltetőjét keressék a felhasználói rendszer zavarának elhárítása érdekében, például légtelenítés vagy nyári karbantartás után zárva maradt szerelvények kinyitása érdekében.
Amennyiben egy társasház mégsem igényli a fűtésszolgáltatást vagy a korábbi évek gyakorlatától eltérő fűtési menetrendet, illetve időprogramot kíván alkalmazni, akkor a közös képviseletén keresztül kérheti a [email protected] e-mail címen.
Van ahol jelezni kell az igényt
Egyéb fogyasztók és külön kezelt intézmények vonatkozásában a fűtésszolgáltatás indítása nem történik meg automatikusan, ezeknél az épületeknél a fogyasztó képviselőjének írásos jelzésére indítja el a szolgáltatást a MIHŐ Kft. Amennyiben energiatakarékossági célból fűtési hőmérséklet csökkentést vagy időprogram szerinti éjszakai és hétvégi fűtéscsökkentést (esetleg temperáló fűtést) kívánnak alkalmazni, akkor a szolgáltató javasolja annak a fűtésszolgáltatás megrendelésével egyidejűleg történő jelzését.