Elindul a távfűtés Miskolcon

A MIHŐ Kft. közleményéből megtudtuk, mikor indul a távfűtés Miskolcon.

Beindul a távfűtés Miskolcon

Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban esős, borús idő várható 11 celsius fok körüli napi átlaghőmérsékletekkel, ezért a MIHŐ Kft. szeptember 26-án, pénteken téli üzemmódba helyezi hőközpontjait. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a külső hőmérséklet indokolja, megkezdődik az épületek fűtése.

A külső hőmérséklethez igazodik a távfűtés Miskolcon

A fűtés indítást követően a hőközponti szabályozó elektronika folyamatosan a külső hőmérséklethez igazítja a radiátorokban keringtetett víz hőmérsékletét vagy éppen leállítja a keringtetést, ha nincs rá szükség. Tehát az, hogy elindult a fűtés szolgáltatás, nem jelenti azt, hogy folyamatosan ugyanolyan melegek a radiátorok, ha süt a nap és viszonylag meleg van kint, akkor nincs hőbetáplálás az épületbe, ha pedig este vagy reggel lehűl a levegő és egy kicsit hűvösebb van, akkor a digitális automatika bekapcsol.