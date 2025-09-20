Főzőverseny
3 órája
Tárcsás ételek a porondon Hejőkeresztúron
Hejőleresztúron jó volt a hangulat
"Hejőkeresztúr idén új ízekkel várja a látogatókat: az I . Tárcsás ételek főzőversenye süteménysütő- és pálinkaműsorral színesíti a programot" - tette közzé közösségi oldalán Tállai András, a dél-borsodi térség országgyűlési képviselője.
Mint írta: "Ilyen kezdeményezések mutatják, hogy közösen, helyi értékeinket támogatva erősíthetjük közösségünket és falvaink jövőjét."
