Tanuszoda alapkövét tették le Sárospatakon

Tanuszoda alapkövét helyezték el Sárospatakon

Forrás: Facebook / Zempléni Médiacentrum

Tanuszoda épül Sárospatakon

A sárospataki Iskolakertben tartott rendezvényről Zemplén Médiacentrum FB-oldalán lehet fotókat látni. A közzétett információk szerint a létesítményt a Tokaj Hegyalja Egyetemért Alapítvány építi. Működtetője pedig a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumáért Alapítvány lesz.

Wáberer György, a Tokaj Hegyaljai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta az eseményen: „Örömmel szolgálja az iskola fejlődését ez a projekt. Ez egy nagyon korszerű uszoda lesz, energetikai szempontból is csúcsminőségű.”

Dr. Farkas Szabolcs polgármester ugyanakkor elmondta: „A helyszín magában hordozza a múlt értékeit és a jelen küldetését, ahol nemzedékek nőnek fel a tudás és a hit közösség oltalmában. Örülök, hogy egy olyan intézménnyel bővülünk, amely főleg a testi egészséget és a sport szeretetét szolgálja.”

Az új uszoda nemcsak az egyetemisták és kollégisták, hanem a város lakói számára is elérhető lesz – hangsúlyozta az alapkőletételről szóló híradás.

Máshol az is olvasható, hogy „az intézményben vízilabda- és úszószakosztály indítását tervezik”. Egy internetes szakmai cikkből kiderül, hogy „a gimnázium vezetése korábban jelezte, hogy az úszásoktatás jelenlegi körülményei nem felelnek meg az igényeknek, és az új létesítmény megfelelő időbeosztással teljes körűen képes lesz kiszolgálni az oktatási és sportcélú igényeket. Emellett a város lakói számára is nyitott lesz, így a rekreációs funkció is hangsúlyos szerepet kap.”

A fejlesztési projektről beszámoló részletesebb ismertetők sem közölnek egyelőre információt a beruházás tervezett lezárási dátumáról.

A majdani létesítmény látványterve a buildext.com weboldalán megtekinthető: